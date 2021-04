«Me voy triste y desilusionado»: Diego Poggi explicó por qué dejó TN

Luego de 5 años, el periodista Diego Poggi dejó la señal de noticias TN.

“Me fui. Fueron 5 años donde pasó de todo, me llamaron para una cosa, hice eso y otras cosas más, pero me fui, no podía crecer más. Presenté mi renuncia legalmente”, le dijo el periodista a La Nación.

En un principio había trascendido que su salida se debía a una discusión con un directivo del canal. “Son cosas que pasan, no hubo nada en especial, algunos intercambios por chat, sí te puedo decir que me voy triste y desilusionado, ya pasará”, comentó Poggi.

“Les mando un beso grande a todos, los voy a extrañar y gracias por dejarme ser parte de la familia de Todo Noticias. No quería decir nada, pero bueno ahí está”, expresó Poggi antes de finalizar su último programa de TN Fin de Semana. Su compañera, Marina Abiuso añadió: “Te queremos mucho y te vamos a extrañar mucho, sé que a donde vayas vas a estar espectacular”.

En relación con sus nuevos proyectos, Poggi aseguró que por ahora se abocará a la radio, más allá de que recibió otras ofertas.

"Se termina una hermosa etapa de casi 5 años en el canal. Voy a extrañar a mis compañeros un montón pero sé que hay vida después de Artear. Cuando la cosa no es mutua hay que saber dar un paso al costado. De eso se trata crecer", tuiteó el periodista en Twitter, horas después de su último programa.

