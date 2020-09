Jhoeli Núñez nació en Venezuela hace 29 años. Desde 2018 forma parte del equipo de salud pública de Cipolletti que hoy atraviesa una grave crisis por la propagación del coronavirus. “Estamos agotados, la gente no entiende”, contó la joven que hace dos años por la compleja situación que atravesaba su país decidió migrar al AltoValle.



Trabaja en la guardia del hospital, primera línea de contención del virus.

Jhoeli volvió a las tareas el miércoles 2 de septiembre, un mes después de saber que su test de coronavirus era positivo. Se lo “pescó” en su lugar de trabajo y estuvo más de 30 días en aislamiento.



No necesitó internación pero atravesó momentos muy duros. “Por suerte no estaba sola porque eso hubiese sido más fuerte. Estaba con una compañera del hospital, en un hotel. Nos acompañamos y eso nos hizo bien pero es muy fuerte Antes pensaba que era un virus más como un resfrió pero no. Es muy fuerte había momentos que no podía estar parada . La pasé muy mal”, cuenta.



La médica aún no recupera el olfato y el gusto, dos de los síntomas que genera el covid. Cuando comenzó su aislamiento, el 1 de agosto, la situación en Cipolletti era mucho más tranquila que ahora. Antes atendía alrededor de 3 a 5 pacientes por día. Hoy el escenario es completamente distinto, la cifra puede llegar a 30 personas en una jornada.



“Llegamos a un momento en que el que se tenga que contagiar se va a contagiar, porque la gente no respeta nada”. Jhoeli Núñez, médica de guardia del hospital de Cipolletti.

“Estamos en un momento crítico, de colapso. Llegamos a un momento en que el que se tenga que contagiar, se va a contagiar. La gente está en la calle, no respeta las medidas, se lo dices y no hacen caso”, expresó la médica.



Jhoeli, en sintonía con todo el personal del sistema sanitario, remarcó el cansancio y agotamiento que genera la demanda actual en Cipolletti. “Estamos agotados, nosotros hacemos todo lo posible para ayudar pero no alcanza”, señaló.



La profesional expresó que siente mucha impotencia ver que la población “se sigue reuniendo a comer asado”.



“Mientras la gente no tome conciencia la cantidad de infectados no va a bajar. Incluso te encontrás con personas que te dicen que todo esto es mentira, y no lo es, yo lo viví en carne propia”, contó.



Puertas adentro, hay mucha preocupación por la situación que viven los profesionales del sector. Fuentes consultadas y volvieron a pedir a la población que tomen conciencia porque el sistema de salud está en una situación “muy crítica”.