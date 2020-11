Médicos de Bariloche ponen el ojo en la obesidad infantil y la diabetes

Un informe que se llevó a cabo tres años atrás determinó que uno de cada tres niños tiene obesidad o sobrepeso. Esta condición está asociada a la detección cada vez más frecuente de casos de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, trastornos hormonales, hipotiroidismo y enfermedades hepáticas severas en pacientes pediátricos.

El aislamiento motivado por la pandemia de coronavirus, la inactividad y una dieta basada en hidratos de carbono es un combo que preocupa a pediatras y nutricionistas.

“Esta situación de pandemia ha hecho que la población se maneje diferente. Al estar todo el día en casa, sin muchas opciones y con recursos reducidos, estamos atentos al problema de la obesidad pese a que no tenemos números todavía”, señaló Isabel Ruiz Pugliese, médica pediatra especialista en nutrición y diabetes infantil.

El grupo de diabetes infantil del hospital Ramón Carrillo apuntó sus esfuerzos en visibilizar la problemática y a partir de este sábado, que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, se difundirán una serie de videos con recetas e información dirigida a la población en las redes del hospital Ramón Carrillo.

La nutricionista del equipo Ana Lais De Napoli organizó una serie de recetas saludables que el chef Julian Coste llevó a cabo en las cocinas que aportó el sindicato gastronómico Uthgra Bariloche.

“Las recetas fueron seleccionadas según las dificultades que vemos como equipo en la incorporación de algunos alimentos”, explicó Ruiz Pugliese.

Puso como ejemplo el pan integral “para que salga más aireado”. “La incorporación de fibra aporta otros nutrientes que no tiene la harina blanca. El pan integral en una persona con diabetes es importante. Al no absorberse tan rápidamente el hidrato, la glucemia es más controlable. Pero mucha gente le tiene rechazo porque no le sale bien”, acotó Ruiz Pugliese.

Uno de los desafíos: cómo preparar pan integral. Foto: gentileza

También enseñarán a hacer hamburguesas de lentejas y arroz integral y, hummus (puré de garbanzos). “En las recetas, buscamos incorporar otros ingredientes que uno no suele tener en la dieta cotidiana”, plantearon desde el equipo que también está conformado por una psicóloga infantil, Marcela Moreno, la enfermera Evelina Mendoza y la médica endocrinóloga Soledad Rodríguez Prieto.

La pediatra advirtió que el incremento de los casos de obesidad “es previsible”. “Por eso, desde el hospital y Pediatría estamos poniendo el ojo en estas cosas. Se trata de garantizar la salud de los pacientes en lo agudo y en lo crónico. Por eso, se dan turnos cada hora para dar tiempo a limpiar bien. Hay toda una logística que el paciente no lo ve”, comentó.

En cuanto a la diabetes, señaló, “es una enfermedad de alta prevalencia que registra alta mortalidad por enfermedad cardiovascular”.

La diabetes tipo uno está más vinculada a mecanismos autoinmunes y el tratamiento siempre está acompañado de insulina. La diabetes tipo dos, la más frecuente a nivel mundial, está asociada a los hábitos de vida. En este caso, el tratamiento puede iniciar con dieta y ejercicio.

"La diferencia es que un paciente que empieza con diabetes tipo 1 puede llegar a un cuadro grave. En la diabetes tipo dos, en cambio, no hay un cuadro grave. Entonces, el riesgo que muchas veces, pasan los años sin un diagnóstico que se concreta cuando ya apareció una complicación", dijo Ruiz Pugliese.

¿Qué signos son propios de esta enfermedad? La ingesta “de mucha agua (más de lo habitual), mucho pis, las heridas no cicatrizan bien, y en ocasiones, el cuello y las axilas se ponen más oscuros".