Meditar en casa, una alternativa saludable

La situación epidemiológica en la región vuelve a estar complicada y, a partir de las medidas dictadas por el Gobierno, se vienen algunos días de confinamiento estricto. Lógicamente, este contexto puede generar una sensación de agotamiento, desesperanza y de tristeza.





Al quedarnos en casa, podemos buscar algunas alternativas para relajarnos. Entre ellas, una opción moderna y útil para nuestra salud mental son las aplicaciones de meditación y temáticas similares.

Según estudios realizados por la plataforma Gympass, “la utilización promedio de aplicaciones de salud mental y emocional en 2021 (de enero a abril) creció 54% en relación al uso de apps en el cuarto trimestre de 2020 y si se compara el promedio de 2020 con el del primer trimestre, observamos un aumento del 130%”.

Con todo esto en mente, podemos ver algunas alternativas de aplicaciones disponibles en la Play Store.

“Lojong: Meditación y Mindfulness” es la aplicación con mejores opiniones de parte de los usuarios en la tienda. Cuenta con más de un millón de descargas, y una puntuación de 4,9 sobre 5.





Según promete Lojong, ayuda a “aprender a meditar, a relajarte y a cultivar la felicidad genuina con sólo unos minutos al día”. Además, garantiza acceso a cientos de prácticas de meditación y de atención que pueden aportar numerosos beneficios.

Una segunda opción, que en este caso cuenta también con el respaldo de los editores de la Play Store, es “Insight Timer”.

Con una puntuación de 4,9 y más de 5 millones de descargas, la aplicación cuenta con la participación de profesores de meditación de habla hispana como José Menéndez y Lorenia Parada Ampudia. Además, ganó el premio como “Aplicación del año” en la revista TIME.

Según Insight, la aplicación “ayuda a calmar la mente, reducir la ansiedad, manejar el estrés, dormir profundamente e incrementar la felicidad”. Lo más destacable de esta app es la cantidad de funciones a las que se tiene acceso sin ningún tipo de costo.





Finalmente, sumamos una alternativa más, también sugerida por los editores: se trata de “Meditopia”, que tiene una puntuación de 4,6 y que suma más de 10 millones de descargas.

Aquí se destacan las más de 150 rutinas de meditación en varios idiomas (si, el español también); más programas especializados por profesionales.

Según los expertos de Gympass, hay algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de adentrarnos en el mundo de la meditación. Las repasamos:

- Puede hacerse de cualquier forma: Se piensa que la única forma de meditar es sentado con las piernas cruzadas, ¡pero ya no! Podés meditar mientras caminás, andás en bici, manejas e incluso en medios de transporte.





- Comenzar de a poco: Quien nunca meditó no podrá hacerlo una hora si recién comienza. Por eso, algunas apps permiten comenzar con sesiones de 3 minutos, para ir creciendo en tiempo a medida que uno incorpora el hábito. Hay que conectarse con nuestros pensamientos.

- Convertir las actividades diarias en pequeños momentos de meditación: Si te sentís “muy zen” mientras cocinás, ¿por qué no hacer de ese momento tu espacio de meditación?

- Ser paciente con uno mismo: No estresarse por no encontrar ese momento de relajación, probablemente haya días en donde eso no suceda, y está bien. Obligarse a meditar u obsesionar por ello es “anti zen”. Es preferible concentrarse por los pequeños pasos.