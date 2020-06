Milito: "Me pico el bichito de ser presidente de Racing"

Diego Milito es el gran ídolo de las últimas décadas de Racing y, por primera vez, reconoció abiertamente sus ganas de ser presidente del club.

"En un principio pensé que no era para mí. Pero reconozco que en los últimos tiempos me ha picado el bichito de ser presidente. No sé si éste es el momento. Si será más adelante. O si no será nunca", expresó el ex jugador y actual secretario técnico de la Academia en una entrevista con Infobae.

"Antes era un no rotundo. Hoy digamos que no es un no rotundo. Se pueden hacer un montón de cosas desde ese lugar también. Veremos cómo sigue mi vida en Racing", agregó.

En Racing hay elecciones en diciembre y el actual presidente, Víctor Blanco, aún no confirmó si se presentará nuevamente. Incluso reveló que ve a su hija, Bárbara, como posible candidata.

La fecha de los comicios está en duda y podría haber un cambio según cómo avance la pandemia de coronavirus.

Milito, además, elogió al entrenador, Sebastián Beccacece. "Lo noté con un gran compromiso. Una gran capacidad. No tuve ni tengo dudas de que es el mejor entrenador que puede tener Racing".

También opinó sobre Ricardo Centurión, que después del 30 de junio debe retornar al club tras su préstamo a Vélez y, en su momento, no se fue bien tras una pelea con el ex DT, Eduardo Coudet.

"No tengo nada en contra de Centu. Al contrario. Tengo un gran cariño por él. Y él lo sabe. Pero después veremos qué es lo mejor para todas las partes", aseguró.