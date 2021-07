Misión imposible: encontrar en las góndolas los precios de la carne que anunció el Gobierno

En la región hay varios cortes por encima de los $1.000 y estiman que seguirán subiendo.

Los precios populares acordados entre el Gobierno Nacional y la industria frigorífica brillan por su ausencia en nuestra región.

El anuncio que fue realizado a fines de mayo por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguraba que se iban a colocar en el mercado más de 8.000 toneladas de carne con los 11 cortes baratos de lunes a viernes en supermercados de todo el país hasta fin de año.

Un recorrido por las grandes superficies de venta minorista muestra que este acuerdo no se cumple. En general, entre los principales supermercados de Río Negro y Neuquén, en menos del 5% de las góndolas existen los precios mencionados y nunca están presentes los 10 cortes (sin el asado para nuestra región) que asegura el Gobierno deberían estar a disposición del consumidor.

En las carnicerías, lograr la opción que ofrece el Gobierno, es toda una utopía.

Las respuestas que dan los supermercados, al no encontrarse los cortes en sus góndolas, son variadas y pintorescas. “No llegó todavía el camión con esa mercadería”, “Se enfermó el repositor, en breve la colocaremos”, “Estamos trabajando en eso” o sencillamente tercerizan su responsabilidad sincerándose: “No nos está llegando carne con esos valores”.

En el caso de las carnicerías, la respuesta es mucho más directa: “Es imposible llegar a los precios que pone el Gobierno porque a nosotros nos bajan la media res a cerca de 480 pesos y magia no podemos hacer”, desatacó un importante distribuidor minorista de Neuquén.

Desde Viedma aseguran que la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios -entidades que nuclean a las pequeñas cadenas del interior del país- todavía no firmaron ningún acuerdo con el Gobierno Nacional para implementar el programa; algo que sí ocurrió a fines de 2020. La falta de acuerdo actual hace que "nada nos avale para ofrecer esos precios al público" y "el sector no está para tener precios sin convenio" indicó una fuente consultada por RÍO NEGRO. Además, la propuesta de ofrecer determinados cortes en oferta "no se acerca a los precios establecidos en esos acuerdos con el gobierno" y "es mucho más difícil para cualquier carnicería porque se hace casi imposible acceder a esos valores".

Datos clave 6% fue lo que subió la carne al consumidor durante junio, según datos suministrados por el Indec 460 es el valor promedio por kilo (más IVA) que hoy se está bajando la media res para la carnicería en la región.

En la ciudad de Roca la oferta de cortes a precios acordados entre el Gobierno y la industria se encuentran disponibles a cuenta gota en los supermercados. La escasez es notoria, y los precios al consumidor sobre el resto de los cortes saltaron 8% en los últimos días. En las carnicerías de barrio, por su parte, se manejan valores mucho más altos variando considerablemente de comercio en comercio, y de semana a semana. El vacío y la carne picada, a modo de conclusión -dado el recorrido que ejercitó RÍO NEGRO por la ciudad- son los cortes que más salida tienen, pero a precios 50% por encima de los presentados por el Gobierno. En los supermercados a la poca oferta existente sobre los limitados cortes a bajos precios hay que sumarle también la restricción que solo se pueden comprar dos kilos por persona.

“Las medidas tomadas apuntan a tener algún efecto en Ciudad de Buenos Aires y los cordones del Gran Buenos Aires, no más que eso. Es solo un anunció político que poco efecto tiene en el mercado”, remarcó la fuente consultada en Neuquén.

Por otra parte, no hay que dejar de mencionar que las 8.000 toneladas mensuales disponibles para cubrir todo el país con carne a precios bajos equivalen a cerca de 100.000 toneladas anuales, un volumen irrisorio frente a los más de 2 millones de toneladas de carne que anualmente consume el mercado interno.

Precios en alza

Pese al recorte que aplicó el Gobierno para las exportaciones, la carne no para de subir. Distintas consultas realizadas en las bocas de expendio de la región señalan que el aumento de junio se ubicó en un promedio del 5% respecto del mes anterior.

Las carnicerías, por su parte, aseguran que la media res que reciben de los frigoríficos tuvo un aumento del 12% en los últimos 30 días. La estadística refleja que parte del aumento de los costos que arrastra la cadena comercial no fue trasladado a la góndola.

Asimismo, los últimos datos del Indec destacan -a nivel nacional- que en promedio la carne subió en junio 6% respecto de mayo. El asado lo hizo a una tasa del 3%, la carne picada registró un incremento del 5%, la paleta el 8% y el cuadril otro 5% entre otros cortes.

Fuentes

El trabajo fue realizado en base a consultas a supermercados y carnicerías de la región. Fue clave el aporte de las agencias de ERN de la ciudades de Roca, Viedma y Neuquén.