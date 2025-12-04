Agustina Cherri lanzó Mundía: su nueva línea de skincare con hongo Reishi, que redefine la juventud

Agustina Cherri atraviesa un instante de cambio. Uno de esos quiebres sutiles en los que la vida invita a abrir nuevas ventanas. Tras años de destacarse con sus personajes arriba del escenario, la actriz elige explorar un territorio íntimo y personal. Y lo hace con un anuncio que revela una faceta inédita: el lanzamiento de su propia línea de cuidado de la piel, un universo donde belleza y bienestar se encuentran.

Así es Mundía, la nueva apuesta de Agustina Cherri con fórmulas naturales y hongo Reishi

Con más de tres décadas de trayectoria, Agustina Cherri lanzó la marca Mundía, con fórmulas desarrolladas íntegramente desde cero con extractos botánicos y con una base que tiene como protagonista al milenario hongo Reishi, un activo ancestral reconocido por sus propiedades regenerativas y antioxidantes altamente efectivas. A partir de este ingrediente, la marca da vida a su primera línea de productos, elaborados con materias primas naturales y tecnología de vanguardia, logrando texturas sensoriales y resultados visibles.

Esta primera línea está compuesta por una crema hidratante, gotas de reishi concentrado, una bruma facial y un sérum de limpieza, que conforman un ritual de cuidado completo y simple.

“Mundía nace del deseo personal de crear algo distinto y de calidad, que refleje mi manera de ver la belleza y el bienestar. No busco detener el tiempo, sino acompañarlo de la mejor manera”, cuenta Agustina, quien diseñó toda su marca y participó activamente en el desarrollo de cada producto junto a un equipo especializado.

Los hongos aplicados al skincare ofrecen múltiples beneficios: hidratación profunda, reparación de la barrera cutánea, riqueza en betaglucanos, poder antioxidante y estímulo de la producción natural de colágeno, colaborando en la firmeza y calma de la piel.

“Siempre tuve clara la forma en que quería cuidar mi piel. Había algo que buscaba y no encontraba, algo que faltaba, hasta ahora. Porque esta vez lo hice yo”, explicó, mientras detallaba que los productos se podrán adquirir de forma online y contarán con envío a todo el país.