Maquillaje con brillo, nude y tonos cálidos: las paletas que marcarán tendencia esta Navidad

La llegada de la Navidad es uno de los momentos más esperados del año, no solo por la tradición y las celebraciones familiares, sino también por la oportunidad de desplegar looks más festivos y elegantes. Mientras muchas personas invierten en indumentaria, accesorios o zapatos para renovar su estilo, las mujeres suelen poner especial atención en su maquillaje navideño, un ritual que cada año se renueva con las tendencias de temporada.

Aunque los clásicos nunca fallan —sombras brillantes, iluminadores intensos y labiales con acabado glossy o nude—, los especialistas en belleza anticipan que varios de esos tonos tradicionales quedarán atrás. Según publicaciones internacionales como Vogue y Allure, diciembre de 2025 estará marcado por paletas más sofisticadas, multifuncionales y con fórmulas diseñadas para lograr un acabado profesional con mínima dificultad.

La Navidad se convierte así en la excusa perfecta para probar nuevas texturas, brillos refinados y gamas cromáticas modernas, ideales para eventos nocturnos, cenas familiares o fiestas de fin de año. Los maquilladores coinciden en que regresan los tonos cálidos y elegantes, con acabados luminosos pero no excesivos, y una fuerte presencia de labiales nude en diferentes intensidades.

Las 3 paletas que serán furor en diciembre de 2025

1. Huda Beauty – Creamy Obsessions Brown

Recomendada por maquilladores en Harper’s Bazaar, esta paleta se destaca por combinar cuatro tecnologías distintas en tan solo nueve tonos.

Sus mates en crema funcionan como base ideal para todo tipo de looks.

Incluye sombras metalizadas de alto brillo.

Es versátil para maquillaje diurno o nocturno y apta para principiantes.

Es una de las paletas más mencionadas en reseñas de 2025 por su textura cremosa y difuminado impecable.

2. Makeup by Mario – Ethereal Eyes Nature

Según reseñas de Allure, esta paleta es una de las más vendidas del año y una favorita para fiestas.

Sus tonos terrosos, cálidos y ultrapigmentados facilitan un difuminado suave y profesional.

Permite lograr looks elegantes en pocos pasos.

Es ideal para quienes buscan un maquillaje sofisticado y luminoso sin saturar el rostro.

Su fórmula está pensada para lograr un “efecto etéreo” perfecto para Navidad y Año Nuevo.

3. Dior – Backstage Eye Palette

Considerada un clásico moderno y recomendada por maquilladores de Dior en entrevistas para Vogue, esta paleta combina equilibrio, calidad y facilidad de uso.

Incluye una prebase y ocho sombras ultrapigmentadas.

Reparte sus tonos entre acabados mate, metalizados, satinados y glitter.

Permite construir desde un look suave hasta uno glamoroso con brillo controlado.

Es una de las opciones más destacadas para quienes buscan un maquillaje festivo, elegante y duradero.