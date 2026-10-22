Weretilneck: “La ATUR la tiene que conducir el sector privado”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se refirió a la Agencia de Turismo de Río Negro en bariloche. Archivo

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), que fue creada por una ley sancionada a finales del 2024 para desarrollar las políticas de promoción turística de la provincia, se quedará sin director ejecutivo en las próximas semanas, porque Diego Piquín presentó días atrás su renuncia.

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, defendió en Bariloche la concepción original de la ATUR con el sector privado a la cabeza. “Yo defiendo lo que nosotros planteamos como ATUR. Yo dije: el sector privado es el gran dinamizador del turismo, porque saben cómo competir, saben cómo relacionarse internacionalmente, saben cómo bajar los costos, las tarifas, cómo ser más eficientes”, explicó.

“Entonces, considero que el sector privado puede liderar la promoción, la difusión la búsqueda de nuevos mercados mejor que el Estado, por lo menos a nivel provincial”, aclaró.

Recordó que cuando se designó a Piquín como director ejecutivo “fue por una propuesta de los directores privados”. Por eso, dijo que esperará “una nueva propuesta del sector privado”.

“Pero voy a ser coherente de que el sector público, representado por nosotros, no tiene que conducir la ATUR, que la ATUR la tiene que conducir el sector privado”, puntualizó.

"Sigo siendo coherente con mi postura"

“Creo que la construcción de la ATUR era que el sector privado con dinero público lleve adelante la generación de la competitividad de la provincia en los centros turísticos”, sostuvo. Por eso, insistió que lo que ocurre hoy en el ámbito de la ATUR “es un tema de los privados”.

“Yo sigo siendo coherente con mi postura”, aclaró Weretilneck en diálogo con la prensa, en el acto de la inauguración de la ampliación de las instalaciones de Sanidad Ambiental, que depende de la Municipalidad de Bariloche, que se hizo este miércoles.

“El sector privado tiene mayoría”, recordó el mandatario provincial, en referencia al directorio. El sector privado está representado por diez miembros en el directorio de la ATUR, donde solo cuatro representantes son estatales, incluida la presidenta que es la secretaria de Turismo, Sol Canalda.

10.000 millones de fondos públicos

“El sector privado tiene más de 10.000 millones de pesos que transfiere la Provincia. Ellos tienen que decidir qué quieren hacer. Si se animan a llevar adelante la gestión del turismo o no y tienen que resolver las situaciones que se dan”, sostuvo.

“Nosotros como Provincia acompañamos. La Secretaría de Turismo lo que hace es la parte de infraestructura y hace las vinculaciones entre los distintos sectores y regiones de la provincia”, destacó.

“En este caso lo que hace la Secretaría de Turismo es la armonización de los intereses entre las regiones y entre los propios sectores dentro del turismo y colabora con la ATUR”, aclaró.

“Ahora, la promoción, la difusión, el diseño del concepto turístico provincial le corresponde al sector privado que es lo que dice la ley”, aseveró. Y puntualizó: “Si el sector privado considera que no puede asumir ese desafío, bueno, volveremos a rediscutir el esquema anterior, pero la palabra la tienen ellos hoy”.