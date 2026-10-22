Prestianni anotó en la goleada de Benfica, que lidera en la Europa League

Benfica, con un tanto de Prestianni ganó y es líder en la Europa League.

Este jueves se jugó la tercera fecha de la UEFA Europa League en la que quedaron como líderes Benfica (Portugal), Bayern Leverkusen (Alemania), Bournemouth (Inglaterra), Ferncvaros (Hungría) y Olympiakos Piraeus (Grecia), todos con nueve puntos tras ganar sus respectivos partidos.

El club portugués se impuso 4 a 1 a Omonia Nicosia (Chipre) con goles de Nego, Pavlidis, Aursnes y Prestianni. A su vez, el Leverkusen le ganó 2 a 0 al OFI (Grecia) con doblete de Hofmann.

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El Bournemouth, por su parte, goleó al Milan de Italia por 3 a 0 con tantos de Kuivert, Tavernier y Adli. Por último, el Ferncvaros goleó 4 a 1 al Torreense (Portugal) y el Olimpiakos ganó 1 a 0 ante Sparta Praha (República Checa).

Detrás de la línea de equipos que tiene nueve puntos y lidera la tabla en la fase de grupos, se ubican el R Union SG (Bélgica), la Juventus (Italia), y el Besiktas (Turquía) , todos con siete unidades. Por ahora, están clasificando directamente a los octavos de final.

En tanto, con la derrota, el Milan solo tiene tres puntos en tres partidos y es el último equipo en meterse a los playoff de la competencia. Si bien todavía quedan muchos partidos por delante, comienza a reducirse su margen de error.