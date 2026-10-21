«Estilo Y2K»: Aitana aterrizó en Argentina con una remera de 1.000 euros para sus tres shows en el Movistar Arena

La estrella española pisó suelo argentino para encarar tres recitales agotados en el Movistar Arena. Lejos de buscar pasar desapercibida, Aitana marcó tendencia desde el aeropuerto con un estilo Y2K (inspiración de los años 2000) que captó de inmediato la atención de sus seguidores y de las redes sociales.

El lujo en clave urbana La pieza central de su vestuario fue una exclusiva camiseta de la firma italiana Miu Miu. El diseño juega con el efecto de superposición, una estética clásica del vestuario adolescente de principios de siglo que hoy vuelve a dominar las calles.

El desglose de las prendas elegidas por la cantante:

Camiseta superpuesta: Un diseño de algodón que combina una remera de manga corta marrón chocolate sobre mangas largas grises con rayas finas.

Un diseño de algodón que combina una remera de manga corta marrón chocolate sobre mangas largas grises con rayas finas. Precio y disponibilidad: La prenda se comercializa en la plataforma Farfetch por 1.059 euros (bajo la referencia 37727415).

La prenda se comercializa en la plataforma Farfetch por 1.059 euros (bajo la referencia 37727415). Pantalones: Vaqueros de calce relajado con efecto desgastado.

Vaqueros de calce relajado con efecto desgastado. Accesorios retro: Anteojos de sol negros con montura estrecha y alargada, aros delicados y su característico pelo suelto con flequillo.

Tres Movistar Arena agotados en Argentina: cuándo toca Aitana con su tour Cuarto Azul

La escala en Argentina marca un punto clave de su Cuarto Azul World Tour. La intérprete aterrizó en el país tras presentarse con éxito en Santiago de Chile y Bogotá.

Las presentaciones porteñas están programadas para el 21, 22 y 23 de octubre. La totalidad de las localidades se agotaron semanas atrás, un dato que revalida su poder de convocatoria. Con estos movimientos, Aitana consolida un perfil integral donde el éxito en la taquilla avanza a la par de su rol como referente para las casas de alta costura europeas.