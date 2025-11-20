Accesorios que elevan: el detalle pasa a ser protagonista

En un momento en el que el estilo se arma a partir de pequeños gestos, las joyas vuelven a ocupar un lugar central. Collares finos, aros con volumen, pulseras personalizadas y cristales en versión maximalista conviven en una temporada donde la consigna es una sola: expresar quién sos. En ese universo, Pandora, Testorelli y Swarovski coinciden en un mismo movimiento: llevar el lujo cotidiano hacia una estética más libre, versátil y moderna.

El denominador común: piezas que cuentan

Cada marca tiene su identidad, pero las une una misma búsqueda: crear joyas con significado.

• Pandora: la historia se escribe a través de charms que celebran momentos y vínculos. Con Danna (cantante, actriz y compositora mexicana) como embajadora, la marca lanzó la colección Talisman con diseños contemporáneos. Grabadas con inscripciones como Virtus (fuerza) y amor vincit omnia (el amor todo lo conquista), las piezas celebran la conexión con aquello que nos inspira.

Danna, embajadora de Pandora

• Testorelli: fiel a su tradición joyera, combina la artesanía clásica con un enfoque actual y preciso. Y celebra el regreso de las gemas. “Lejos de ser una moda pasajera, este revival tiene que ver con la búsqueda de piezas auténticas y con significado. Los colores transmiten energía, emociones y rasgos de personalidad. Por eso elegir la gema correcta no solo realza un look, sino que también conecta con quiénes somos y qué queremos proyectar”, explica Miriam Testorelli.

Testorelli

• Swarovski: lanzó su esperada campaña Holiday, de la mano de Ariana Grande como imagen global. Una apuesta fuerte por los cristales grandes, colores vibrantes y un glamour joven, casi lúdico.

Ariana Grande, cara de la campaña de Swarovski

La tendencia: mezclar

La clave está en combinar. Metales distintos, formas inesperadas, tamaños que se superponen. Las cadenas doradas conviven con colgantes XL; los aros con brillo se suman al layering; las pulseras rígidas encuentran su lugar junto a diseños personalizados. Hoy las joyas dejaron de ser “el toque final”: se convirtieron en un statement propio.

Maximalismo, personalización y explosión de color

El maximalismo de Swarovski se cruza con la fiebre por la joyería personal de Pandora y con el lujo sobrio de Testorelli. La temporada invita a animarse: jugar con combinaciones clásicas, sumar color donde no lo había, mezclar metales y dejar que las piezas entren en diálogo con cualquier look, desde un jean y una remera hasta una sastrería impecable.

La joya como identidad

Las consumidoras ya no buscan solo accesorios: quieren piezas que las acompañen, que digan algo y que vayan con su ritmo. Y ahí es donde estas tres marcas se encuentran: en un lujo cercano, fácil de usar y personal.

La idea es simple: elegir joyas que iluminan, que conectan, que cuentan. Esta temporada, el brillo vuelve a ser parte de la historia de todos los días.