El enfrentamiento entre Javier Milei y Domingo Cavallo volvió a escalar con un nuevo cruce de acusaciones por las políticas económicas aplicadas en las últimas décadas. Después de que el Presidente acusara al exministro de tener un “prontuario de expropiaciones”, el economista cuestionó el cambio de postura del mandatario y lo comparó con los “populistas de izquierda”.

Cavallo contra Milei: “Ahora piensa como los populistas de izquierda”

“Ahora Milei piensa como los populistas de izquierda sobre hechos históricos, muy diferente a como lo hacía en 2020. ¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?”, disparó Cavallo en una publicación de su blog oficial. Además, sostuvo que la actual mirada presidencial sobre los acontecimientos de 1982, 1991 y 2001 coincide con las críticas que históricamente recibió desde sectores de izquierda.

El economista expresó su preocupación por las consecuencias políticas de ese cambio de posición y advirtió que podría profundizar la confusión sobre los problemas económicos del país.

La respuesta llegó luego de que Milei cuestionara su desempeño al frente del Palacio de Hacienda durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. En las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, el Presidente le atribuyó las medidas del Plan Bonex, el corralito y la estatización de deuda privada en 1982. También criticó la Convertibilidad por considerar que implicó una transferencia de recursos que perjudicó a distintos sectores.

El cruce se produjo en paralelo a las advertencias que Cavallo había planteado sobre el rumbo económico actual. En un seminario de la UBA, alertó que, sin cambios monetarios, cambiarios y financieros, el Gobierno podría enfrentar dificultades antes de las elecciones de 2027.

Entre sus propuestas, reclamó levantar los controles cambiarios y acelerar la compra de reservas por parte del BCRA. También cuestionó el atraso del tipo de cambio y advirtió sobre los riesgos para la industria y las empresas.