Así serán los zapatos del verano 2026: livianos, audaces y expresivos

El verano 2026 llega con aires de cambio, la nueva generación de zapatos se impone con un mensaje claro: vestirse bien no está reñido con sentirse bien. Las grandes marcas, los diseñadores independientes y el street style coinciden en que los pies serán protagonistas absolutos de los próximos meses.

Los años 2000 vuelven a los pies: así son los zapatos del verano 2026

Lejos de lo rígido o lo clásico, los zapatos de esta temporada son livianos, audaces y expresivos, se mezclan colores, materiales y estilos, dando lugar a un calzado que acompaña la libertad del cuerpo y del ánimo.

El minimalismo cede lugar a una explosión cromática, ya que los amarillos, fucsias, celestes y verdes lima se adueñan de las vidrieras, junto con el regreso de los metalizados en dorado y plateado.

Las firmas apuestan a modelos que capturen la energía del verano, sandalias con tiras entrecruzadas, mocasines color pastel y plataformas de yute trenzado.

Los años dos mil están más vivos que nunca, como los zuecos, las bailarinas y los tacos cuadrados regresan reversionados, con acabados brillantes y texturas tipo vinilo.

Las influencers los combinan con medias finas o jeans rectos, logrando un look entre nostálgico y actual. Las zapatillas siguen presentes, pero evolucionan hacia diseños más limpios, pensados incluso para la oficina o salidas nocturnas.

Zapatos conscientes: materiales veganos y diseño sustentable para el verano 2026

Las suelas con volumen, los tejidos ecológicos y los detalles minimalistas definen al nuevo sneaker de diseño, ideal para quienes priorizan confort sin perder estilo.

Después de temporadas dominadas por lo plano, vuelven los tacos altos y las plataformas XL, pero esta vez, el foco está en la estabilidad: bases anchas, plantillas acolchadas y materiales flexibles.

Las sandalias de corcho o madera natural encabezan el ranking, seguidas por los tacos escultóricos, verdaderas piezas de arte en miniatura.

El auge del consumo consciente también pisa fuerte, ya que cada vez más marcas apuestan al cuero vegano, las fibras recicladas y la producción artesanal, impulsando un nuevo tipo de lujo: el que valora la historia detrás de cada par.