Boho chic: claves para sumar el estilo más libre y auténtico a tu guardarropa

El boho chic es una mezcla de libertad, romanticismo y creatividad que invita a vestirse de manera cómoda, femenina y con mucha personalidad. Más que una tendencia, es una forma de mirar la moda desde un lugar auténtico y expresivo.

Cómo vestir el estilo boho chic y qué es

Este estilo combina influencias bohemias e hippies de los años 60 y 70, pero con un giro moderno. Se caracteriza por las texturas suaves, las prendas sueltas, los colores cálidos y los accesorios artesanales. Es ideal para quienes sienten que su guardarropa necesita un aire fresco, algo más vibrante sin dejar de ser práctico.

No existen reglas estrictas para llevarlo, pero sí hay piezas que se repiten como sello del estilo. Estas son las más fáciles de sumar:

Tops y blusas: flores grandes, estampas geométricas y tonos tierra son un clásico. Los tops tejidos en crochet o macramé funcionan perfecto en verano.

flores grandes, estampas geométricas y tonos tierra son un clásico. Los tops tejidos en o funcionan perfecto en verano. Faldas boho: las faldas midi con botones delanteros y colores naturales son una insignia del boho chic. Si preferís algo más corto, las minifaldas florales son una alternativa fresca.

las faldas y colores naturales son una insignia del boho chic. Si preferís algo más corto, las son una alternativa fresca. Vestidos: los vestidos wrap (cruzados) son muy cómodos y favorecen a todos los cuerpos. Los vestidos de jean también encajan muy bien, sobre todo combinados con remeras básicas debajo.

los vestidos son muy cómodos y favorecen a todos los cuerpos. Los también encajan muy bien, sobre todo combinados con remeras básicas debajo. Pantalones: los jeans oxford o acampanados son un guiño directo a los 70. También podés incorporar pantalones con estampas étnicas o flores grandes.

La paleta boho se inspira en la naturaleza: beige, crudo, caldera, mostaza, marrón, verde seco y burdeos. En estampados dominan las flores grandes, el paisley, el tie dye y las figuras geométricas irregulares.

Con información de NA