Yamanas: pisadas que rompen las reglas, con esencia patagónica

En un mundo de siluetas negras, líneas básicas y timidez, Yamanas es la marca que elige el camino opuesto: zapatos que parecen piezas de arte. Esta firma nacida en General Roca hace siete años es hoy un pequeño universo de diseño que desafía lo convencional.

Fue en el 2018 cuando Cristina Keding se encontró en una profunda crisis existencial. “Quería dejar mi profesión, ya no me hacía bien y tenía mucho estrés“, cuenta. Ese año su vida cambió. Decidió que no iba a seguir así.

Foto: Alejandro Carnevale

El primer impulso la llevó a Buenos Aires, un viaje que marcaría el nacimiento de una de las propuestas de calzado más singulares de la Patagonia.

Foto: Alejandro Carnevale

Desde chica, Cristina tuvo una conexión especial con los zapatos. “Con mi hermana siempre buscábamos lo diferente”, dice. Ese radar para lo inusual se transformó en brújula cuando decidió reinventarse: en su viaje a la capital argentina buscó diseñadoras que propusieran modelos que no se veían en la región. Trajo apenas 16 pares, armó su primera estantería y montó un showroom improvisado en una habitación de su casa de General Roca.

Foto: Alejandro Carnevale

Los comienzos fueron lentos y artesanales. “Al principio las clientas eran mi familia, mis amigas”, admite. La difusión se hacía en persona y en redes: abrió Instagram, Facebook y buscó el nombre entre juegos de palabras con sus hermanas.

Foto: Alejandro Carnevale

Después vinieron las ferias. La mayoría se hacían en Neuquén así que viajaba donde hiciera falta. Cada fin de semana era una apuesta: cargar más de cien pares, armar el stand y esperar. “Por ahí vendías dos o tres”, recuerda. Pero el objetivo no era solo vender: era mostrarse, instalar la marca, que la gente entendiera que ese calzado era distinto.

Foto: Alejandro Carnevale

“Se empezó a hacer bastante engorroso porque empezó a crecer el stock y me di cuenta de que poca gente compraba mis zapatos”, relata. Fue en ese momento donde alzó su primer local. “Era chiquito. Apostamos a eso y nos fue muy bien”, recuerda.

Foto: Alejandro Carnevale

En 2021 se sumó a Yamanas la hermana de Cristina, Daniela, y juntas le dieron un impulso nuevo a la marca, desde la atención personalizada hasta los videos en redes que ayudaron a expandir su identidad. Luego de la pandemia vino la expansión, una página web y un local más grande.

Foto: Alejandro Carnevale

Yamanas comenzó a crecer. Su propuesta se funda en una curaduría muy definida. Trabajan exclusivamente con diseñadoras argentinas que conciben sus piezas como objetos de diseño, no de producción masiva y que están dispuestas al trabajo colaborativo.

El color es su bandera. Apuesta fuerte a combinaciones valientes que pueden incluir amarillo, azul, verde y violeta en un mismo diseño.

Entre ellas, Catalacana, Aurelia García y Josefina Puente. Los zapatos son siempre de cuero, con hormas estudiadas durante años y materiales desafiantes: rafia, neoprene y mezclas de texturas. Son, además, ediciones limitadas. “Viene un corte de cada modelo y no se repite más”, explica Cristina. En otras palabras: exclusividad real.

Zapatos únicos y llenos de color

El color es su bandera. Combinaciones que pueden incluir amarillo, azul, verde y violeta en un mismo diseño; tacos altos que sorprenden por su comodidad; zapatillas y sandalias donde cada modelo tiene algo que lo vuelve único.

Foto: Alejandro Carnevale

Proponer calzado así en una región donde predomina el negro y lo clásico fue y sigue siendo un desafío. Pero con el tiempo Yamanas encontró a su público: mujeres que coleccionan, que valoran que nadie más tenga ese par, que disfrutan elegir piezas que elevan un look entero.

Foto: Alejandro Carnevale

“La comodidad es lo que más buscan”, dice Cristina. Para ella, ese es el corazón de la experiencia: acompañar, aconsejar, decir la verdad cuando un modelo no es para ese pie. “Queremos que se lleven algo que realmente puedan usar”, comenta. Las clientas buscan eso: comodidad sin sacrificar estilo.

Foto: Alejandro Carnevale

Cuando Cristina habla de Yamanas lo hace con un orgullo enorme. “Fue libertad”, confiesa la mujer que dejó atrás su profesión, apostando a algo tan incierto. Este año fue difícil, tanto para Yamanas como para sus clientas, sin embargo, ellas son el motor: “A veces hacemos catarsis juntas, me dicen ‘por favor no se vayan, ¿a dónde vamos a conseguir estos zapatos?’”. Esas frases son combustible para la emprendedora y la confirmación de que Yamanas no es solo un local de zapatos, sino una comunidad que se identifica con la idea del calzado como pieza de diseño.