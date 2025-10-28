Oriana Sabatini deslumbró con su embarazo en la boda de Peque Schwartzman y Eugenia De Martino

El ex tenista Peque Schwartzman y la modelo Eugenia De Martino dieron el esperado sí, en una ceremonia civil el viernes pasado. Al día siguiente, la pareja celebró su casamiento en el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz, con una gran lista de invitados.

Oriana Sabatini mostró su embarazo en una noche especial

Oriana Sabatini, amiga de los recién casados, viajó desde Europa para dar el presente en la fiesta y se robó todas las miradas con un look que resaltaba su embarazo de cuatro meses.

La esposa de Paulo Dybala eligió un diseño exclusivo de Marcelo Giacobbe para la gran noche: un vestido largo color negro con aberturas en los costados y detalles color plata.

En sus historias de Instagram, la modelo mostró lo bien que lo pasó en la boda de sus amigos, utilizándolo también como reencuentro con viejas amistades.

En uno de los momentos más divertidos de la noche, los casados se subieron al escenario junto a Hernán y La Champion Liga y cantaron sus canciones más memorables, mientras los invitados se sumaron al unísono.