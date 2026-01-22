Cómo cuidar el contorno de ojos

La piel del contorno de ojos, más fina y sensible que la del resto del rostro, es la primera en mostrar signos de cansancio, estrés y envejecimiento. También es más propensa a la deshidratación, la pérdida de elasticidad y la aparición temprana de líneas finas.

Cuando esta zona no recibe el cuidado adecuado, la mirada se apaga: aparecen arrugas, ojeras, bolsas y signos de fatiga. Por eso, el uso de productos formulados específicamente para el contorno de ojos es clave para recuperar frescura y luminosidad en la mirada.

Tips infalibles

Elegir fórmulas desarrolladas para esta zona ayuda a mantener la elasticidad y luminosidad .

ayuda a mantener la . Aplicar el producto con toques ligeros o masajes suaves

El cuidado diario, de mañana y de noche , es fundamental para ver resultados.

, es fundamental para ver resultados. El uso de texturas livianas, se absorben mejor y respetan la sensibilidad del área.

Los aplicadores fríos o los masajes ayudan a descongestionar, estimular la microcirculación y devolver frescura a la mirada.

ayudan a descongestionar, estimular la microcirculación y devolver frescura a la mirada. Proteger la zona del contorno de ojos con lentes de sol

La zona periocular es la más expuesta a la formación de arrugas —conocidas como patas de gallo— debido a los movimientos gestuales permanentes, el paso del tiempo, el estrés, la exposición al sol y la luz azul de las pantallas, entre otros factores.

Formulado específicamente para esta área tan sensible, se lanzó PerPiel Antiage Contorno de Ojos, que combina Lumiglow + Matrixyl 3000 + Cafeína + Ácido Hialurónico 7D. Sus activos hidratan, suavizan bolsas y ojeras, iluminan la mirada, favorecen la producción de colágeno y elastina, y mejoran la elasticidad y firmeza de la piel.