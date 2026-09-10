Detrás de escena: el pelo en clave masculina

Durante mucho tiempo, hablar de caída del cabello parecía estar reservado a quienes ya habían perdido buena parte de su pelo. Las entradas, la falta de densidad o la calvicie se asumen como parte del paso del tiempo, casi como algo inevitable. Y frente a eso, muchos hombres eligen no hacer nada.

Pero la relación de los hombres con su imagen cambió. El cuidado personal masculino dejó de limitarse al afeitado o a una rutina básica y sumó cada vez más atención a la piel, el pelo y la apariencia. En ese contexto, la salud capilar también empieza a ocupar un lugar.

En Argentina, se estima que 1 de cada 3 hombres convive con algún grado de alopecia. Y algo que vemos cada vez con mayor frecuencia en la consulta es que la preocupación aparece antes: hombres jóvenes que detectan un retroceso de la línea frontal, una disminución de la densidad o un cabello que comienza a verse más fino.

La alopecia no tiene una única causa. Puede estar relacionada con factores genéticos, hormonales, autoinmunes o nutricionales, entre otros. Por eso, frente a una caída que se mantiene en el tiempo o ante cambios visibles en el cabello, es importante consultar y determinar qué está sucediendo. No toda caída es igual y, por lo tanto, tampoco lo es su tratamiento.

Uno de los mayores problemas es que muchas veces la consulta llega tarde. La vergüenza, el miedo a confirmar lo que está pasando o la idea de que “no hay nada para hacer” pueden llevar a esperar demasiado. Sin embargo, detectar una pérdida de cabello en sus primeras etapas permite evaluar más alternativas y una respuesta personalizada.

Hoy existen diferentes herramientas para abordar la salud capilar. En determinados casos, tratamientos no quirúrgicos como la mesoterapia capilar o el PRP pueden ayudar a fortalecer el cabello y estimular la actividad de los folículos. Cuando la pérdida ya está avanzada y se encuentra estabilizada, y siempre que exista una indicación adecuada, el implante capilar puede ser una alternativa para recuperar densidad de manera duradera.

Pero más allá de cada tratamiento, creo que el cambio más importante es cultural: dejar de pensar que la caída del pelo es algo que simplemente hay que aceptar en silencio. Así como consultamos por la piel cuando algo cambia, también deberíamos prestar atención al cuero cabelludo y al cabello.

La belleza masculina también tiene que ver con sentirse cómodo con la propia imagen. Y cuidar el pelo no significa perseguir una apariencia determinada, sino contar con información, conocer las posibilidades y tomar decisiones a tiempo.

La alopecia no tiene por qué definir la imagen de un hombre ni convertirse en una preocupación que se lleva en silencio. Consultar temprano permite entender la causa, conocer las opciones y elegir, junto con un profesional, el camino más adecuado para cada caso.