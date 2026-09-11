«El primer día había una carpa»: Maxi Meza dio detalles del «grupo conteiner» en River

Maxi Meza rescindió su contrato en River a fines de junio para convertirse en refuerzo de Independiente.

El famoso «grupo conteiner» de River volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por el recuerdo de uno de sus protagonistas. Maxi Meza, actualmente en Independiente, contó cómo fueron los primeros días de los futbolistas que habían sido apartados del plantel y enviados a entrenarse en el predio de Cantilo.

En diálogo con TyC Sports, el mediocampista recordó que la situación comenzó de una manera todavía más precaria: «El primer día había una carpa, justo en invierno. Había dos o tres bicicletas. La misma gente de Cantilo se ofreció a darnos el container».

Según explicó Meza, aquel espacio terminó siendo el lugar donde los futbolistas realizaban parte de sus actividades durante su aislamiento del plantel profesional. «Estaba equipado el container con duchas y una mesa para cambiarnos. Justo sobraba ese lugar y nos mandaron ahí a nosotros», relató.

El exjugador del Millonario también cuestionó la manera en la que se tomó y ejecutó la decisión de apartarlos. «No merecíamos lo que sucedió. Si es por rendimientos, uno acepta ser apartado, pero no en un conteiner», sostuvo sobre la medida que fue tomada durante la pretemporada bajo la conducción de Eduardo Coudet, aunque el entrenador argumentó que fue una decisión de la comisión directiva.

Con el paso de las semanas, la situación comenzó a modificarse y varios de los futbolistas encontraron nuevos destinos. Sin embargo, Meza contó que quienes atravesaron aquella experiencia todavía mantienen el vínculo: «Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con los chicos».

Además, reveló que entre ellos decidieron mantener en reserva lo que ocurría puertas adentro del predio. «Nosotros mismos nos cuidábamos ahí adentro, de no publicar nada, porque nosotros íbamos a ser los castigados», explicó.

La salida de los futbolistas que integraron aquel grupo continuó durante los últimos días y ya no quedan más futbolistas apartados, ya que Fabricio Bustos y Matías Viña continuarán su carrera en Coritiba y Cruzeiro, respectivamente.