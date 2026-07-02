Detrás de escena: La piel más linda es la que está sana

Durante mucho tiempo nos enseñaron que cuidar la piel era, sobre todo, una cuestión estética. Evitar manchas, retrasar las arrugas o conseguir un bronceado “parejo” parecían ser los grandes objetivos. Hoy sabemos que la conversación tiene que ir mucho más allá. La piel más linda no es la más bronceada ni la más perfecta: es la que está sana.

Como dermatóloga, veo con preocupación un fenómeno que se repite cada vez más: pacientes jóvenes con diagnósticos de cáncer de piel. Una realidad que nos recuerda que el daño solar no aparece de un día para otro. La piel tiene memoria. Acumula cada exposición, cada quemadura y cada vez que pensamos que “por un rato no pasa nada”. Y, muchas veces, las consecuencias llegan años después.

Por eso me gusta hablar de una nueva forma de entender el cuidado de la piel. No como una obligación ni como una rutina interminable, sino como un gesto cotidiano de bienestar. Así como elegimos qué comer, cuánto dormir o cómo mover el cuerpo, también deberíamos preguntarnos qué hacemos para proteger el órgano más grande que tenemos.

El protector solar es una herramienta fundamental, pero no la única. Buscar sombra, usar sombreros, anteojos con filtro UV y ropa adecuada también forman parte de una cultura del cuidado que todavía estamos aprendiendo a incorporar. Porque el sol está presente incluso cuando no estamos de vacaciones y la radiación ultravioleta sigue actuando durante gran parte del año.

La buena noticia es que hoy contamos con más recursos que nunca. La dermatología avanzó en prevención, diagnóstico y tratamiento. La inteligencia artificial ayuda a identificar lesiones sospechosas, existen procedimientos cada vez más precisos y, en algunos casos, incluso complementos orales indicados por el especialista que acompañan la fotoprotección. Pero ninguna innovación reemplaza un hábito esencial: observar la piel y consultar a tiempo.

La belleza también es prevención. Es registrar ese lunar que cambió, esa mancha nueva o esa lesión que no cicatriza. Es entender que dedicar unos minutos al cuidado diario no es un acto de vanidad, sino un acto de salud.

Porque cuidar la piel no significa dejar de disfrutar del sol. Significa aprender a convivir con él de una manera más consciente. Al final del día, el mejor tratamiento sigue siendo el que nunca hizo falta porque elegimos prevenir.

*Leisa Molinari es médica dermatóloga, especialista en cáncer de piel y cirugía micrográfica de Mohs. @dra.leisamolinari