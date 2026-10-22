Detrás de escena | Los 70 de hoy: otra forma de mirarse

Durante mucho tiempo, cumplir 70 años estuvo asociado con bajar el ritmo, dejar algunos proyectos atrás y aceptar que ciertas cosas ya no eran posibles. Hoy, esa mirada quedó desactualizada. En mi consultorio recibo a mujeres y hombres que trabajan, viajan, hacen actividad física, disfrutan de sus vínculos y siguen teniendo ganas de aprender, crecer y hacer planes. La vitalidad está intacta, pero a veces el espejo devuelve una imagen que no refleja del todo cómo se sienten por dentro. Creo que ahí está uno de los grandes cambios de época: ya no se trata de luchar contra el paso del tiempo, sino de acompañarlo de una manera más consciente y saludable.

A los 70, las arrugas cuentan una historia. Hablan de experiencias, emociones y años vividos. No tenemos por qué borrarlas para vernos bien. Lo que muchas personas buscan es recuperar luminosidad, mejorar la firmeza de la piel y lograr una apariencia más descansada, sin perder sus rasgos ni su identidad. En definitiva, verse bien sin dejar de reconocerse.

En mi práctica médica, uno de los temores más frecuentes es perder la naturalidad. Muchas personas asocian la medicina estética con cambios drásticos, rostros tirantes o volúmenes exagerados. Sin embargo, hoy podemos trabajar desde otro lugar: respetar la individualidad, estimular los propios procesos de la piel y acompañar cada etapa con tratamientos personalizados.

La tecnología no invasiva abrió nuevas posibilidades para mejorar la calidad de la piel, tratar la flacidez y atenuar manchas, arrugas finas e irregularidades en la textura. La radiofrecuencia, los láseres y los bioestimuladores pueden ayudar a estimular la producción de colágeno y favorecer una piel más firme y luminosa. Pero no existe un tratamiento universal: cada persona tiene una historia y necesidades diferentes. Por eso, la evaluación médica es fundamental para definir qué conviene hacer en cada caso.

La manera en que nos vemos puede influir en cómo nos sentimos y nos relacionamos con los demás. Cuidarse, dedicarse tiempo y sentirse a gusto con la propia imagen son formas de bienestar que no tienen fecha de vencimiento.

¿La diferencia entre quitarse años y verse bien? Para mí, está en el objetivo. Quitar años puede convertirse en una búsqueda interminable, porque el tiempo sigue avanzando. Verse bien, en cambio, significa potenciar la versión actual de uno mismo, sin perseguir una imagen imposible ni compararse con quien fue décadas atrás.

A mis pacientes les digo que el mejor resultado no es aquel que llama la atención por un cambio, sino el que transmite frescura y naturalidad. Ese en el que alguien les dice: “¡Qué bien te ves, qué descansado estás!”, sin imaginar que hubo un tratamiento detrás. Los nuevos 70 nos invitan a revisar prejuicios y a entender que el cuidado personal no tiene edad. Mi propuesta es acompañar el paso del tiempo con criterio médico, tecnología y respeto por la identidad de cada persona.