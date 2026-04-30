Los cambios que planea Úbeda en Boca para visitar a Central Córdoba

Boca cambió el chip y ya se prepara para el partido ante Central Córdoba. Tras la caída frente a Cruzeiro por Copa Libertadores, el Xeneize viajará a Santiago del Estero para cerrar la primera fase del torneo Apertura. En el Madre de Ciudades tendrá un gran apoyo, ya que habrá 7 mil lugares para hinchas neutrales.

A pesar de ya estar clasificado a los octavos de final, será un encuentro clave para el equipo de Úbeda. Si gana, podría terminar en la 1° posición de la Zona A. De finalizar en lo más alto del grupo jugaría todos los cruces de playoffs en condición de local hasta una hipotética final que se realiza en cancha neutral.

Para este compromiso, Úbeda planea realizar una nueva rotación, ya que el próximo martes viajará a Ecuador para enfrentarse a Barcelona de Guayaquil en un partido que será transcendental y podría marcar el futuro del Xeneize en la Libertadores.

Se espera que el Sifón haga 10 modificaciones y solo mantenga a Brey, con respecto al partido ante Cruzeiro. El DT de Boca pondría en cancha un equipo muy similar al que goleó a Defensa y Justicia por la fecha pasada del Apertura.

La única duda del once inicial es quién acompañará a Belmonte en la mitad de la cancha, ya que la principal alternativa en este lugar era Ander Herrera, que está desgarrado. Por eso, habrá una lucha hasta último momento entre Camilo Rey Domenech y Williams Alarcón.

El juvenil de 20 años tiene grandes chances de ser titular, ya que viene sumando minutos con regularidad en los últimos partidos. En cambio, el chileno corre de atrás en la consideración del técnico: no juega desde el 28 de febrero.

Rey Domenech pica en punta para jugar desde el arranque.

La probable formación: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Alan Velasco, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Exequiel Zeballos; Ángel Romero, Milton Giménez.