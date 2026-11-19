El verano tiene muchas cosas a favor, pero nuestro pelo no siempre lo disfruta tanto. Entre el sol, la sal del mar, el cloro y el viento, es habitual que lo notemos más seco, opaco, enredado y con menos movimiento. ¿La buena noticia? No necesitamos llenar el baño de productos ni sumar una rutina eterna para cuidarlo.

La clave está en anticiparnos y sumar pequeños hábitos que hagan la diferencia. Porque disfrutar del verano y cuidar nuestro pelo no deberían ser dos objetivos incompatibles.

Sol, sal y cloro: el combo que puede afectar

Así como protegemos nuestra piel, también tenemos que prestar atención al cabello y al cuero cabelludo. La radiación UV puede afectar los pigmentos y las proteínas de la fibra capilar, mientras que la sal y el cloro pueden contribuir a la sequedad, la aspereza y la pérdida de brillo.

Si además sumamos viento, fricción y herramientas de calor, tenemos todos los ingredientes para que el pelo llegue a marzo pidiendo auxilio. Mi consejo es no esperar a que aparezcan los primeros signos de deterioro. La prevención siempre es nuestra mejor aliada.

Cinco gestos simples para sumar a tu rutina

Mojalo antes de entrar al agua. Humedecer el pelo con agua dulce. Antes de meterte al mar o a la pileta ayuda a reducir la absorción de agua salada o clorada. Cuando salgas, volvé a enjuagarlo para retirar los residuos. Protegelo del sol. Sombreros, gorras y pañuelos son grandes aliados.

También podés incorporar productos capilares con protección UV formulados específicamente para el cabello. ¡No te olvides del cuero cabelludo! Elegí productos versátiles. No necesitás un producto para cada problema.

Un buen acondicionador, una máscara y algún producto sin enjuague pueden ser suficientes, según las necesidades de tu pelo. Me encantan las fórmulas multifunción, especialmente cuando estamos de viaje. Bajá la temperatura. Aprovechá para darle un descanso a la planchita y al secador.

Evitá frotar el pelo con la toalla y desenredalo suavemente, empezando por las puntas. También es un buen momento para amigarte con tu textura natural. No te olvides de las puntas.

Son la parte más antigua del cabello y suelen ser las que más sufren. Un acondicionador nutritivo o un producto sin enjuague pueden ayudar a mejorar su suavidad y reducir la fricción. Si están muy abiertas, un pequeño corte puede hacer la diferencia. Menos productos, más conciencia Hay algo que repito siempre: no se trata de hacer más, sino de elegir mejor.

Una rutina de verano puede ser muy simple: protección solar, enjuague después del mar o la pileta, limpieza adecuada, acondicionamiento y un desenredado cuidadoso.

Si el pelo lo necesita, podemos sumar una máscara una o dos veces por semana. También es importante tener expectativas reales: los productos pueden mejorar la apariencia, la suavidad y el manejo del cabello, pero no regeneran una fibra que ya está dañada. Por eso, prevenir y evitar agresiones innecesarias es fundamental.

Para mí, el bienestar también pasa por sacarnos de encima la idea de que siempre necesitamos algo más. El pelo perfecto no existe, y tampoco debería ser una exigencia. Se trata de cuidarlo, acompañar su textura y disfrutar de esa versión más natural y relajada que tanto nos gusta en verano. Porque si hay algo que no quiero negociar en vacaciones es el tiempo para disfrutar. Y una rutina de belleza inteligente debería ayudarnos justamente a eso.