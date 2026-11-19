El Gobierno nacional dispuso una fuerte reconfiguración de las cuentas públicas para la recta final del año. A través del Decreto 1391/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y de todo el Gabinete de Ministros, el Ejecutivo autorizó una ampliación de gastos por $15,6 billones (unos US$ 9873 millones al dólar oficial del Banco Nación para la venta) y resignó $7,5 billones del superávit fiscal que había proyectado para el cierre de 2026.

El desglose de la Planilla Anexa I —un documento técnico de 564 folios que detalla los movimientos de cada jurisdicción y organismo— revela que la modificación representa un incremento nominal del 10,2% sobre el crédito presupuestario vigente hasta ahora, estimado en $152,47 billones.

La decisión responde al desfasaje entre las proyecciones originales y la marcha real de los precios. Mientras la ley de gastos se diseñó bajo una pauta de inflación anual cercana al 18%, la variación acumulada y proyectada para 2026 ronda el 33%. En los considerandos de la norma, el Poder Ejecutivo argumentó que diversas áreas reportaron créditos insuficientes y exigieron refuerzos urgentes para sostener prestaciones esenciales y afrontar compromisos salariales, previsionales, operativos y financieros.

El impacto en el superávit y el gasto de diciembre

El punto central del decreto radica en la brecha entre ingresos y egresos. Según las planillas oficiales, los recursos corrientes y de capital aumentan aproximadamente $8,1 billones, una cifra muy inferior a los $15,6 billones de gastos adicionales autorizados.

Esa diferencia de $7,5 billones impacta de lleno en la meta fiscal de cierre de ejercicio:

Superávit recortado: el excedente financiero proyectado originalmente rondaba los $26,4 billones , pero tras esta ampliación se reducirá a unos $18,9 billones .



el excedente financiero proyectado originalmente rondaba los , pero tras esta ampliación se reducirá a unos . Aceleración en las últimas semanas: al 16 de noviembre, el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en $33,2 billones, lo que confirma que una porción determinante del gasto autorizado se ejecutará durante las últimas semanas del año.

Uno por uno: adónde van los fondos extra y dónde se recorta

La lectura fina del anexo de 564 páginas expone las prioridades de caja del Gobierno para terminar el año, con fuerte peso en la asistencia previsional y el pago de deuda, compensado parcialmente por un ajuste en programas económicos:

PAMI ($10 billones): el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados —bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano— concentra la mayor ampliación del decreto para absorber el impacto de la inflación en las prestaciones médicas y sociales.



el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados —bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano— concentra la mayor ampliación del decreto para absorber el impacto de la inflación en las prestaciones médicas y sociales. Deuda Pública ($3,9 billones): el Servicio de la Deuda recibe casi $4 billones adicionales destinados al pago de intereses y comisiones, reflejando un costo financiero superior al calculado al inicio del ejercicio.



el Servicio de la Deuda recibe casi $4 billones adicionales destinados al pago de intereses y comisiones, reflejando un costo financiero superior al calculado al inicio del ejercicio. Salud ($0,8 billones): el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría , dependiente del Ministerio de Salud, obtiene un refuerzo de $800.000 millones para garantizar su funcionamiento operativo.



el , dependiente del Ministerio de Salud, obtiene un refuerzo de $800.000 millones para garantizar su funcionamiento operativo. Seguridad ($0,2 billones): la Gendarmería Nacional suma $200.000 millones extra para financiar el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, uno de los ejes de la estrategia oficial en seguridad federal.



la suma $200.000 millones extra para financiar el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, uno de los ejes de la estrategia oficial en seguridad federal. El recorte en Servicios Económicos (-$2,3 billones): es la principal poda de la planilla. El Gobierno redujo créditos en esta finalidad para redirigir recursos hacia las áreas consideradas prioritarias en el cierre del año.

Nominalidad vs. gasto real: la clave técnica del decreto

Más allá del volumen de las cifras, la ampliación de $15,6 billones no implica necesariamente una expansión equivalente del gasto en términos reales. En gran medida, el decreto funciona como una actualización contable para adecuar las partidas a una nominalidad que casi duplicó el 18% previsto originalmente.

Además, al tratarse de una autorización de techo presupuestario, el Ejecutivo conserva margen para subejecutar parte de esos créditos en diciembre. Sin embargo, como los mayores ingresos recaudados durante el año no alcanzaron para cubrir toda la actualización de gastos, la Casa Rosada optó por utilizar una porción de su colchón fiscal y cerrar 2026 con un superávit menor al pautado, aunque todavía ampliamente positivo en torno a los $18,9 billones.