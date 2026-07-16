Día de la Amistad: 5 looks de street style para celebrarlo

Del brunch a la cena, hay un outfit para cada plan. La asesora de imagen Valeria Parodi comparte las claves para armar conjuntos versátiles, cómodos y con mucha personalidad.

El Día del Amigo siempre encuentra una excusa para reunirse: un brunch, un café, una caminata o una cena que se extiende hasta tarde. Y, aunque lo más importante es el encuentro, elegir un look que acompañe el plan también suma al encuentro. La buena noticia es que no hace falta renovar el guardarropa para lograr un outfit con estilo: la clave está en combinar básicos, sumar buenas capas y apostar por prendas que reflejen la propia personalidad.

“Más allá de las tendencias, lo importante es vestirse de acuerdo con el plan, el horario y, sobre todo, con quién sos”, explica la asesora de imagen Valeria Parodi. Estas son sus propuestas para resolver el clásico “¿qué me pongo?” sin complicaciones. Un dato para nada menor: teniendo en cuenta que promete ser otra jornada con temperaturas bajo cero, no olvidar sumar capas con camisetas y calzas térmicas.

Brunch con amigas: básicos que siempre funcionan

Un jean de corte recto, una camisa blanca y un blazer oversize en tonos neutros forman una combinación tan simple como elegante. Para completar el look, zapatillas urbanas o mocasines y algunos accesorios dorados aportan un toque sofisticado sin resignar comodidad. Ideal para almuerzos relajados o encuentros al aire libre.

Café y paseo: comodidad con un aire elegante

Cuando el plan combina una merienda con una caminata, los tejidos suaves se vuelven protagonistas. Un pantalón de sastrería, un sweater de punto y un tapado largo crean un conjunto cálido y actual. Una bufanda en un color protagonista es el detalle perfecto para darle personalidad al outfit.

Cena: la sastrería gana protagonismo

El traje sastrero sigue siendo uno de los grandes aliados del guardarropa. En tonos chocolate, gris, azul profundo o bordó, puede llevarse con una remera básica, una camisa o una blusa satinada, según el estilo de cada una. ¿El calzado? Desde stilettos hasta botas o zapatillas blancas de diseño, todo depende del espíritu que quieras imprimirle al look.

Total black: un clásico infalible

Hay combinaciones que nunca fallan y el negro total es una de ellas. Un pantalón de vestir, un suéter tejido y un blazer estructurado construyen un conjunto elegante y atemporal. Para darle profundidad, el secreto está en mezclar texturas como cuero, lana o tejidos, y sumar accesorios metálicos.

Un toque de color para salir de lo clásico

Los tonos neutros son una apuesta segura, pero incorporar una prenda protagonista puede transformar por completo cualquier conjunto. Un tapado rojo, un sweater verde oliva, un pantalón bordó o accesorios en azul petróleo son opciones que iluminan el look y aportan un aire actual sin perder sofisticación.