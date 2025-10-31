Día del Veganismo: mitos y verdades sobre la cosmética cruelty-free

Cada 1° de noviembre se celebra el Día Mundial del Veganismo, una fecha que invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones cotidianas pueden generar un impacto positivo en el entorno. En los últimos años, la conciencia sobre el consumo responsable trascendió el plano alimenticio y alcanzó también el universo del cuidado personal.

Desde el jabón hasta el protector solar, los productos con ingredientes naturales se convirtieron en aliados de una rutina más coherente con el ambiente. “No es necesario hacer cambios abruptos o de un día para el otro. El verdadero diferencial está en reconocer que cada elección cotidiana puede aportar un granito de arena. Cuando elegimos un producto con ingredientes naturales y procesos respetuosos con el entorno, estamos contribuyendo al cambio de paradigma”, explica Abril Torres, fundadora de Veganis, una de las marcas pioneras en cosmética vegana de Argentina.

Mitos y verdades de la cosmética vegana

Los protectores solares pueden afectar los océanos.

Algunos productos contienen benzofenona-3 (BP3), un compuesto químico que daña el ecosistema marino y altera los procesos hormonales. Hoy, muchas marcas formulan protectores solares libres de este ingrediente, cuidando tanto la piel como los mares.

Algunos productos contienen benzofenona-3 (BP3), un compuesto químico que daña el ecosistema marino y altera los procesos hormonales. Hoy, muchas marcas formulan protectores solares libres de este ingrediente, cuidando tanto la piel como los mares. Un fruto puede reemplazar la vitamina C.

El maqui berry, rico en antioxidantes, refuerza el sistema inmunológico y protege las células del estrés oxidativo. Su alto contenido de vitamina C favorece la producción de colágeno y ayuda a mantener las defensas del organismo.

El maqui berry, rico en antioxidantes, refuerza el sistema inmunológico y protege las células del estrés oxidativo. Su alto contenido de vitamina C favorece la producción de colágeno y ayuda a mantener las defensas del organismo. Los cosméticos veganos son igual o más efectivos.

Los aceites y extractos botánicos logran resultados comparables —y a veces superiores— a los ingredientes de origen animal o sintético, con el beneficio de ser más suaves para la piel y menos contaminantes.

Cuidado consciente: elegir productos con propósito

El cambio comienza con lo que usamos a diario: el acondicionador, la espuma limpiadora o el jabón. Optar por fórmulas simples, con ingredientes conocidos y seguros, es una forma concreta de cuidar tanto el cuerpo como el planeta.

Entre las opciones que promueven este enfoque, Veganis ofrece una línea basada en extractos naturales:

Acondicionador Nutri Boost Sublime: con aceites de palta y oliva orgánica, restaura la humedad natural del cabello y reduce el frizz.

Clean Foamer: espuma limpiadora con extracto de pepino que hidrata, oxigena y equilibra la piel del rostro.

Jabón Líquido Exfoliante de Lima Salvaje del Desierto: combina micropartículas de arroz y ácidos de kiwi (AHA) para una exfoliación suave y luminosa.

Protector Solar FPS 50: libre de parabenos y benzofenona-3, con aceites naturales de coco y caléndula, ideal para toda la familia.

Un cambio que empieza en lo cotidiano

Este Día del Veganismo, la propuesta es simple: elegir con conciencia. Cada compra, incluso la más pequeña, puede ser un acto de coherencia y cuidado hacia el entorno. Porque cada decisión cuenta, y cada elección puede ser un paso más hacia un estilo de vida más amable con el planeta.