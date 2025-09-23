Los productos de skincare que están prohibidos por la Anmat: “Ilegítimos”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de 10 cosméticos que se ofrecían en internet como tratamientos para el cuidado de la piel, como según se detalla en la Disposición 6991/2025, publicada en el Boletín Oficial, los productos no contaban con la debida inscripción sanitaria. Los detalles en esta nota.

Qué productos de skincare están prohibidos por la Anmat

Según el Boletín Oficial, los artículos cosméticos prohibidos por la Anmat son:

Crema Azelaic Acid Suspension 10% (The Ordinary)

Emulsión Skin Control Rosacea Ácido Azelaico (Viva Dermo Skin Care)

Crema Control Anti Acné con Ácido Azelaico (Blenie Cosmética Natural)

Serum Facial Azelaic Topical Acid (Kiso Care)

Crema A-Control Azelaic Acid (Nine Less)

Serum Azelaic Acid 10+ Hyaluron Redness Soothing (Anua)

Crema Facial Supra Azelaic Acid (Zealsea)

Crema Booster 10% Azelaic Acid (Paula’s Choice)

Suero Azelaic Acid 10 AZ (Cos de Baha)

Crema para el acné 14% Azelaic Acid (Bechoicen)

Además, la Anmat explicó que se trata de productos ilegítimos y no inscriptos, por lo que no es posible garantizar su composición con ingredientes permitidos, ni su seguridad o eficacia. Asimismo, se impulsó la prohibición preventiva de su uso, comercialización y distribución en todo el país, “hasta tanto se encuentren regularizados”.

Finalmente, la decisión busca proteger a los consumidores frente a cosméticos que podrían provocar efectos adversos en la piel y que se ofrecían sin control sanitario a través de plataformas digitales.

La Anmat recordó la prohibición de una crema dental

Días atrás, la Anmat había recordado la prohibición del uso, distribución y comercialización de una crema dental que genera efectos adversos. Se trata del producto crema dental anticaries con flúor COLGATE TOTAL CLEAN MINT, el cual había sido reportado en la Disposición 5126/2025.