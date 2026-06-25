El invierno se viste de color

Con la llegada del invierno, también cambian las tendencias de maquillaje. Esta temporada, la paleta se vuelve más intensa, sofisticada y con mucha personalidad, donde los tonos profundos se convierten en los grandes protagonistas.

Chocolate, bordó, nude y azul: los colores estrella del invierno

El chocolate, el bordó, los nudes y los azules oscuros se imponen tanto en uñas como en labios, consolidándose como los tonos elegidos de la temporada.

Además de ser fáciles de combinar, estos colores aportan un toque de elegancia y elevan cualquier look sin necesidad de grandes producciones.

El chocolate se posiciona como el nuevo básico del invierno, mientras que el bordó continúa vigente como un clásico infalible. Los nudes siguen siendo la opción más versátil y los azules profundos suman una alternativa moderna para quienes buscan salir de lo tradicional.

Las uñas y los labios toman protagonismo

En las uñas, estos tonos funcionan como un accesorio más del look, aportando estilo y personalidad con un acabado elegante.

En los labios, las tendencias permiten jugar con diferentes terminaciones, desde acabados mate hasta efectos glossy, siempre manteniendo el color como protagonista.

Qué dicen los expertos

«Este invierno vemos una preferencia por colores con mayor profundidad y presencia, especialmente en labios y uñas. Tonos como el chocolate, el bordó y los nudes vuelven a ganar protagonismo porque son fáciles de combinar y permiten crear looks para distintas ocasiones», explicó Mariela Tappa, Gerenta de Desarrollo de Producto de Mia Colors.

La tendencia que invita a salir de la zona de confort

La propuesta para esta temporada es clara: animarse al color, incorporar tonos más intensos y redescubrir los clásicos de siempre con una mirada renovada.

El invierno 2027 apuesta por una belleza elegante, versátil y llena de personalidad, donde los colores profundos se convierten en los mejores aliados para transformar cualquier maquillaje.