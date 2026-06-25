Cuatro nuevos parques solares en Córdoba: Coral Energía firmó financiamiento por más de US$ 12 millones

De esta manera, la empresa avanza en su estrategia de expansión federal, que proyecta alcanzar los 800 MW hacia 2028. Foto: gentileza.

Coral Energía, compañía que integra el Grupo Corven, firmó un nuevo financiamiento por 12,25 millones de dólares destinados a la construcción de cuatro parques solares en Córdoba, en las localidades de San Francisco, San Francisco del Chañar, Villa María y Cruz del Eje. En conjunto formaran una potencia instalada de 20 megavatios (MW).

De esta manera, la empresa avanza en su estrategia de expansión federal, que proyecta alcanzar los 800 MW hacia 2028. La operación se llevó adelante con el respaldo de tres bancos nacionales: Banco de la Nación Argentina, el BIND y Banco Ciudad.

De esta manera, Coral Energía se consolida en Córdoba, donde las obras aportarán energía al sistema y consolidarán inversión, generación de empleo e infraestructura para las comunidades, según destacó la compañía.

La firma cuenta con presencia en varias provincias del territorio nacional. Sus proyectos se distribuyen en las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, San Juan y Buenos Aires.

Se trata de su segundo financiamiento sindicado, después de los 60 millones de dólares obtenidos en 2025, que marcó un hito en el acceso de la empresa al crédito estructurado para proyectos solares.

En este marco, el CEO de Coral Energía, Nahuel Vinzia, expresó: «Cada financiamiento que concretamos nos permite transformar proyectos en infraestructura energética real, con foco en la excelencia operativa y una mirada federal. Apostamos a una nueva forma de hacer energía».