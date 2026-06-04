El poder de la sastrería

Clásica, elegante y siempre vigente, la sastrería reafirma su lugar como uno de los grandes protagonistas de la temporada. Lejos de verse rígida o formal, hoy se reinventa en versiones más cómodas y fáciles de llevar que se adaptan a distintos estilos. Para conocer cómo evoluciona esta pieza clave del guardarropa y por qué vuelve a ocupar un lugar central en la moda actual, conversamos con el reconocido diseñador Claudio Cosano, quien en su última colección “Permanencia” retoma el oficio de la sastrería con una mirada contemporánea y una fuerte apuesta por la excelencia artesanal.

P: ¿Qué lugar ocupa la sastrería en tu historia como diseñador?

R: La sastrería fue mi punto de partida. Comencé diseñando trajes porque conozco todos los secretos del corte, la moldería y la construcción que hacen posible una buena prenda. Con el tiempo fui perfeccionando esa técnica, aunque el gran éxito que tuvieron mis vestidos de alta costura hizo que la sastrería quedara en un segundo plano durante algunos años.

P: ¿Qué te llevó a volver a ella en esta colección?

R: Sentí la necesidad de recuperar ese oficio. Esta colección representa un regreso a mis orígenes, diseñando y confeccionando trajes con toda la precisión que requiere la verdadera sastrería. Quise poner en valor el trabajo artesanal, la calidad de los géneros y la excelencia en la confección.

P:¿Cómo definís la diferencia entre la sastrería tradicional y la que vemos hoy en el mercado?

R: Hoy se habla mucho de sastrería, pero gran parte de lo que se ofrece responde a una lógica de producción rápida. Mi intención fue alejarme de esa “sastrería fast fashion” y volver a los códigos que históricamente definieron a un buen traje: el corte, la estructura, la caída de la tela y los detalles de confección.

P: ¿Cuál es el modelo más elegido por tus clientas?

R: Sin dudas, el smoking compuesto por blazer y pantalón. Es una pieza que hoy está muy vigente porque combina elegancia y versatilidad. Funciona para eventos, celebraciones e incluso para ocasiones más informales, dependiendo de cómo se lo combine.

P: ¿Qué detalles distinguen a tus diseños?

R: Muchos de los modelos que presenté en mi última colección Permanencia, están confeccionados en crepé italiano, forrados en satén de seda natural. Además, incorporan terminaciones artesanales, como ojales, botones y bolsillos realizados a mano. Son esos detalles los que marcan la diferencia y reflejan el verdadero espíritu de la alta sastrería.