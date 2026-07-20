El regreso de la estética dosmilera: cómo María Becerra fusiona el streetwear y los corsés en la moda global
La cantante argentina María Becerra revoluciona las tendencias, con una identidad visual inspirada en la estética dosmilera (Y2K). Su estilo combina pantalones cargo oversize, corsés de alto impacto y guiños al diseño nacional en los escenarios internacionales.
El ascenso de la música urbana en el plano internacional trajo consigo una profunda transformación en la industria textil, donde los artistas se posicionan como directores creativos de su propia imagen. En este escenario, la intérprete argentina María Becerra construyó una identidad estética sumamente identificable que resuena en las principales plataformas digitales de moda contemporánea.
Lejos de regirse por las normas tradicionales de las pasarelas, la propuesta de María Becerra se sostiene en la fusión de la comodidad del streetwear con elementos de la alta costura.
A través de sus presentaciones en vivo y apariciones públicas, la cantante demuestra una notable coherencia visual que rescata las corrientes urbanas más disruptivas, convirtiendo la indumentaria en una extensión directa de su propuesta artística.
Pantalones cargo y corsés: el equilibrio de la estética dosmilera de María Becerra
La columna vertebral en el armado de los outfits diarios y de escenario de María Becerra radica en el contraste de siluetas y la reivindicación de la estética dosmilera, también conocida como Y2K.
El guardarropa de la artista se caracteriza por la combinación estratégica de partes inferiores de volumen marcado —como pantalones cargo oversize, jeans holgados de tiro bajo y bermudas deportivas—, con partes superiores sumamente ceñidas al cuerpo.
Entre estas últimas destacan los corsés de cuero o vinilo, los crop tops y las prendas con transparencias o aberturas cut-out.
Esta convivencia de proporciones, complementada por zapatillas de plataforma de estilo chunky y gafas de sol futuristas, define un enfoque urbano que prioriza la comodidad sin resignar sensualidad.
María Becerra: el sporty chic al diseño argentino de alto impacto internacional
La versatilidad de la cantante se manifiesta en su capacidad para transitar entre el estilo sporty chic cotidiano, junto a las propuestas de gala diseñadas para grandes audiencias globales.
En sus registros visuales es habitual observar a María Becerra luciendo camperas bomber, buzos con capucha y camisetas de fútbol de marcas icónicas reinterpretadas.
Sin embargo, su consagración como referente de moda se consolidó en hitos como su histórica presentación en el MetLife Stadium de Nueva York, donde optó por representar al diseño argentino mediante un conjunto exclusivo inspirado en la bandera nacional de la firma SEKS.
Esta propuesta se complementó con una estética cosmética centrada en delinedados cat-eye, labios glossy y peinados tirantes con mechones sueltos, ratificando su vigencia como un ícono de las tendencias contemporáneas.
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