El dolor por la oportunidad esquiva para la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 encontró un particular e inesperado canal de desahogo en las redes sociales, donde el misticismo digital cobró un protagonismo absoluto en las horas posteriores al cierre del torneo.

Durante este lunes 20 de julio 2026, las redes sociales se vieron inundadas por un sinfín de publicaciones, análisis astrológicos y debates esotéricos que buscaron darle una explicación alternativa al adverso resultado deportivo de la Selección Argentina frente a España.

Lejos de centrarse únicamente en los aspectos tácticos o en los rendimientos físicos sobre el césped, una activa comunidad de brujas argentinas, tarotistas y lectoras de la posición de los astros revolucionó plataformas como X (antes Twitter) al denunciar la percepción de una atmósfera sumamente extraña y cargada de «malas energías» antes, durante y después del compromiso decisivo, abriendo un debate viral que oscila entre el descontento de los hinchas y las teorías de manipulación institucional.

Mundial 2026: vibras rarísimas y el debate de las tarotistas sobre las cartas en el partido decisivo de la Selección Argentina

El epicentro de las interacciones se concentró en los perfiles de reconocidas creadoras de contenido dedicadas a las mancias y el esoterismo, quienes expusieron sus sensaciones físicas e interpretaciones simbólicas de lo acontecido. Cuentas con alta repercusión como @eltarotde_agos manifestaron públicamente haber experimentado una profunda opresión física y un persistente temor inexplicable, que trascendía la mera rivalidad futbolística con el seleccionado europeo.

«Hay algo súper turbio en todo esto; me acosté mal, como con algo en el corazón y ustedes saben que yo no soy así», expresó la especialista en un descargo que rápidamente cosechó miles de adhesiones de usuarios, que aseguraron haber transitado por estados de susceptibilidad idénticos durante la transmisión.

En sintonía con este diagnóstico, perfiles asociados a la lectura de cartas, como la cuenta @karmaismygirll, sentenciaron de forma categórica que la delegación nacional fue víctima de un «ojeo del siglo», una oleada masiva de cargas energéticas negativas destinadas a neutralizar la habitual mística del plantel conducido por Lionel Scaloni.

Para este sector del activismo digital, el encadenamiento de factores adversos durante los noventa minutos no respondió a la lógica del azar o al mérito del rival, sino a un bloqueo intencionado que las herramientas de protección tradicionales no alcanzaron a contrarrestar.

Mundial 2026: especulaciones de filtraciones y sospechas institucionales en la trastienda digital

La controversia escaló hacia terrenos aún más complejos, a medida que los análisis de la comunidad se profundizaron en las horas de la madrugada. Diferentes cuentas de aficionadas a la astrología, bajo los seudónimos de @juli_uma18 y @phantomsofnight, coincidieron en defender la pericia técnica de sus colegas dedicadas a la interpretación lunar y planetaria, desestimando que las predicciones previas hubiesen fallado por negligencia.

Según esta línea interpretativa, existieron fuerzas externas que alteraron el curso natural de los acontecimientos debido a la incomodidad que generaba el persistente despertar y el poder colectivo manifestado por la hinchada nacional en las últimas campañas deportivas.

El matiz más estrictamente conspirativo de la jornada quedó registrado en las lecturas de perfiles como @CorreForrestRun, donde se aseguró que tiradas de cartas específicas arrojaron indicios sobre supuestas anomalías de trastienda entre los altos mandos de la FIFA y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Estas versiones, que ganaron un rápido crecimiento en los buscadores móviles, llegaron a especular con hipotéticas soltadas de mano a las cúpulas dirigenciales y hasta con presiones internas que podrían empujar a una eventual renuncia del director técnico para preservar su integridad ética.