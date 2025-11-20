SUSCRIBITE
Moda y Belleza

Pampita impactó con un radical cambio de look: así luce ahora su long bob

La modelo dejó atrás su clásica melena castaña y apostó por un corte moderno y por encima de los hombros. El estilista Zacarías Guedes fue el encargado de la transformación, previa a un evento en el que brilló con un look plateado.

Redacción

Por Redacción

Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió a toda la farándula con un inesperado cambio de look la noche del miércoles. La modelo dejó atrás su larga cabellera castaña, sello histórico de su estilo, y ahora luce un long bob moderno, por encima de los hombros.

La modelo y conductora pasó por el salón de Zacarías Guedes, reconocido peluquero de las estrellas argentinas, para realizar su transformación y prepararse para un evento de una reconocida marca de bebidas alcohólicas.

Pampita dejó sus largas ondas atrás 

Pampita se presentó al evento acompañada por su pareja, Martín Pepa, y ambos se mostraron sonrientes al posar sobre la alfombra roja.

Para la ocasión, la modelo eligió un vestido largo plateado, de brillo intenso, con espalda descubierta, aberturas laterales y zapatos haciendo juego, en un look que reforzó su nueva imagen.

El long bob es una versión más larga del clásico bob: un corte que roza los hombros, versátil, elegante y favorecedor para la mayoría de los tipos de rostro.


Temas

cabello

Carolina Pampita Ardohain

corte de pelo

Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió a toda la farándula con un inesperado cambio de look la noche del miércoles. La modelo dejó atrás su larga cabellera castaña, sello histórico de su estilo, y ahora luce un long bob moderno, por encima de los hombros.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios