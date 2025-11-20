Pampita impactó con un radical cambio de look: así luce ahora su long bob

Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió a toda la farándula con un inesperado cambio de look la noche del miércoles. La modelo dejó atrás su larga cabellera castaña, sello histórico de su estilo, y ahora luce un long bob moderno, por encima de los hombros.

La modelo y conductora pasó por el salón de Zacarías Guedes, reconocido peluquero de las estrellas argentinas, para realizar su transformación y prepararse para un evento de una reconocida marca de bebidas alcohólicas.

Pampita dejó sus largas ondas atrás

Pampita se presentó al evento acompañada por su pareja, Martín Pepa, y ambos se mostraron sonrientes al posar sobre la alfombra roja.

Para la ocasión, la modelo eligió un vestido largo plateado, de brillo intenso, con espalda descubierta, aberturas laterales y zapatos haciendo juego, en un look que reforzó su nueva imagen.

El long bob es una versión más larga del clásico bob: un corte que roza los hombros, versátil, elegante y favorecedor para la mayoría de los tipos de rostro.