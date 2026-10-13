El truco viral para disimular las ojeras con un producto inesperado y cómo lograrlo

Disimular las ojeras puede convertirse en todo un desafío. Décadas explorando productos y técnicas, apareció un nuevo truco de maquillaje que circula en redes sociales y propone cambiar la forma de maquillarlas con un producto que suele reservarse para otras zonas del rostro.

Reducir la apariencia de las ojeras es difícil de lograr. A veces, sumar más corrector no es la solución: el producto se acumula en las líneas de expresión, la zona queda demasiado cargada o las sombras siguen ahí.

Sin embargo, esta nueva tendencia promete revolucionar el eye makeup y es usar iluminador antes del corrector.

La técnica busca aportar luz a la zona debajo de los ojos y conseguir un acabado más fresco, sin necesidad de cubrir la piel con demasiadas capas de maquillaje.

El paso a paso

La aplicación es sencilla. Primero, se coloca una pequeña cantidad de iluminador líquido en la zona de la ojera y se difumina suavemente. Después, si todavía hace falta cubrir las sombras, se aplica un poco de corrector encima, sin arrastrar el producto que ya está en la piel.

El secreto está en usar poca cantidad y elegir bien las texturas. Un iluminador de acabado natural, sin partículas de brillo demasiado evidentes, ayuda a conseguir ese efecto luminoso sin que la zona quede recargada.

A diferencia de la técnica habitual, que empieza directamente con el corrector, esta propuesta busca trabajar primero la luminosidad y después sumar cobertura solo donde sea necesario.