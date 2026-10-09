4 claves para cuidar la piel sin gastar de más

Cuidar la piel sin gastar de más.

Cuidar la piel no significa sumar productos sin parar. La dermatóloga estética Julieta Picos (@drajulietapicos) propone volver a lo simple: conocer qué necesita cada piel, elegir con criterio y sostener los cuidados.

“Una rutina extensa no siempre es una rutina efectiva. Lo importante es elegir productos que respondan a las necesidades reales de nuestra piel”, explica.

Menos, pero mejor

Un limpiador suave, hidratante y protector solar pueden ser una buena base. Después, se suman activos según necesidades específicas. Antes de comprar algo nuevo, una pregunta ayuda: ¿realmente lo necesito?

Protector solar, siempre

La protección solar es uno de los pasos que no deberían faltar. “No hace falta elegir necesariamente el producto más costoso. Lo importante es que tenga una protección adecuada, sea apropiado para nuestro tipo de piel y podamos usarlo de manera constante”, señala Picos.

No todos los activos son para todos

Retinol, vitamina C, niacinamida, ácidos… Que un ingrediente sea tendencia no significa que nuestra piel lo necesite. Incorporar demasiados activos puede generar irritación. “Lo mejor es sumar los productos de a uno, comenzar progresivamente y observar cómo responde la piel”, aconseja la especialista.

Constancia antes que cantidad

La piel necesita tiempo. Cambiar de producto cada pocos días puede jugar en contra: muchos tratamientos requieren constancia para mostrar resultados.

Una rutina sencilla que podamos sostener suele ser una mejor apuesta que una larga lista de pasos. Y ante problemas específicos como acné, rosácea o manchas, consultar con un dermatólogo permite saber qué necesita realmente cada piel.