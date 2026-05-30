¿Escuchaste las sirenas? La explicación de los Bomberos Voluntarios de Roca

Los Bomberos Voluntarios de Roca se preparan para conmemorar su día este lunes 2 de junio (Foto: Prensa Bomberos Voluntarios Roca)

Los vecinos de Roca se sorprendieron este sábado 30 de mayo al escuchar inesperadamente la sirena de Bomberos, un hecho inusual teniendo en cuenta que rara vez se activa. Frente a la especulación que se generó, la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad, mediante un comunicado, aclaró cuál fue el motivo.

Al mismo tiempo, anunciaron una serie de actividades que se harán para conmemorar un nuevo aniversario del Día Nacional del Bombero Voluntario, que se celebra cada 2 de junio en todo el país.

La explicación de los Bomberos Voluntarios por las sirenas del mediodía del sábado 30 de mayo

Durante el mediodía del sábado el cuartel de Bomberos activó la sirena sin movilización, generando la especulación de los vecinos. De forma inmediata desde la Asociación se aclaró que no correspondió a ninguna emergencia, sino que la iniciativa formaba parte de los preparativos para el Día de Bomberos.

Lo que se escuchó este sábado fueron pruebas de sirena que se realizaron tanto en el Cuartel Central como en el Destacamento de la ciudad. Desde la institución resaltaron que la medida tiene como objetivo verificar el correcto funcionamiento de los equipos.

La verificación forma parte de la organización de los tradicionales toques de sirena que se llevan a cabo cada 2 de junio en homenaje a los bomberos voluntarios de Argentina, una costumbre que se replica en numerosos cuarteles del país.

El comunicado oficial por parte de Bomberos Voluntarios (Foto: Prensa Bomberos Voluntarios de Roca)

Los actos y actividades por el día de los Bomberos Voluntarios

Las actividades centrales tendrán lugar el martes 2 de junio desde las 10 de la mañana en el Cuartel Central, ubicado sobre calle Belgrano 1343. Allí se desarrollará el acto protocolar por el Día Nacional del Bombero Voluntario.

Uno de los momentos más destacados de la jornada será la jura de nuevos bomberos, quienes completaron cerca de un año de capacitación y formación para incorporarse al Cuerpo Activo de la institución. La ceremonia marcará el cierre de una etapa de preparación y el inicio formal de su servicio dentro de la fuerza.

(Foto: Prensa Bomberos Voluntarios de Roca)

Tras el acto, se realizará la tradicional chocolatada con bollitos, un encuentro que reunirá a integrantes de la institución, familiares, autoridades e invitados especiales para compartir la celebración.

Por la tarde, desde las 18 horas, se llevará a cabo una caravana de unidades y personal de bomberos por distintos sectores de General Roca. La actividad buscará acercar el festejo a la comunidad y agradecer el acompañamiento permanente que vecinos y vecinas brindan a la institución a lo largo del año.