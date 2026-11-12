Mal tiempo, barrancos y una montaña inmensa: la búsqueda del docente de Bariloche cumple un mes

Un mes se cumplió de la desaparición de Raúl Alfredo Moyano, un docente rural jubilado oriundo de Bariloche. El feriado del 12 de octubre emprendió una caminata por el cerro Ñuñorco Grande, en el sur de Tafí del Valle, en Tucumán. Su familia recibió algunos videos desde la cumbre, pero Raúl jamás regresó y no tuvieron más noticias del hombre de 59 años.

“No hay ningún indicio y ya llegamos al mes de búsqueda”, resumió Hernán Parajón, referente de la Fundación Cumbres Andinas que coordina el operativo de búsqueda, sin poder ocultar su desconcierto.

En diálogo con diario RÍO NEGRO, Parajón lamentó que, durante los 30 días de búsqueda, solo 5 hubo sol; el resto varió entre lloviznas, nevadas en la cumbre y “mal tiempo”, con una visibilidad que oscilaba entre los 3 y 5 metros. “Hubo días en que los cerros amanecían blancos, la temperatura baja mucho y los equipos deben usar otros equipos para desplazarse. Los pronósticos no se cumplían y esto conlleva riesgos en la planificación de las operaciones”, especificó.

Parajón aseguró que la búsqueda se extendió a todos los sectores del cerro aunque el foco se puso en “la cara sureste” ya que ahí, se registró la última señal de su celular. “Esa cara es inmensa y de muy difícil acceso, con filos y barrancos importantes. Allí tenemos dos patrullas, de 10 y 9 personas, acampando y buscando. Mañana haremos la extracción de esa gente con helicópteros. No hay otra manera de llegar porque es muy lejos”, dijo, al tiempo que aseguró que la superficie del lugar tiene “más de 60 kilómetros cuadrados”.

Raúl Moyano, de 59 años, desapareció el 12 de octubre. Foto: gentileza

Moyano que fue coordinador de una escuela en El Manso, al sur de Bariloche, tiene gran experiencia en trekking por los cerros de Bariloche. Además, hace gimnasia y suele andar en bicicleta. Su estado físico era bueno; por eso tampoco llamó la atención la travesía que emprendió en Tucumán cuando visitaba a su hermano.

El cerro Ñuñorco Grande no presenta complejidad técnica alta para el trekking. Tampoco es el más alto de la región: tiene apenas 3.300 metros sobre el nivel del mar y la distancia de ascenso alcanza los 7 kilómetros, según la ruta que se tome. Sin embargo, Parajón advirtió sobre una gran cantidad de filos y quebradas donde “uno puede resbalar y caer 50, 60 metros hacia abajo. Hay varios sectores donde uno puede desbarrancarse y caer al fondo de la quebrada”.

Raúl Moyano, de 59 años, desapareció el 12 de octubre. Foto: gentileza

Por otro lado, la cara sureste de la montaña donde se focaliza la búsqueda “es una selva boscosa, pero no es compleja: de hecho, la persona que más tiempo estuvo perdida en ese sector salió sola tres días después. Es un cerro que se puede resolver. El tema es que si quedó atrapado en alguna quebrada, es difícil encontrarlo”. Lamentó que si bien se usaron drones con cámaras térmicas “no son eficientes ya que con tanta vegetación no permite ver hacia abajo. El infrarrojo no pasa la vegetación”.

También se hizo descenso con cuerdas en algunos sectores, pero el terreno es tan amplio que es imposible cubrirlo en su totalidad.

“Raúl tenía un 30% de batería cuando llegó a la cumbre. Su celular estaba activo y fue enviando audios y videos. En un momento, no lo hizo más. Puede haberse caido y golpeado cabeza, pudo haber tenido un ACV o algún problema por el cual perdió la conciencia”, dijo Parajón.

Raúl Moyano, de 59 años, desapareció el 12 de octubre. Foto: gentileza

Desde un principio, se montó un campamento en la cumbre para rastrillar ese sector, “con equipos de la policía a 360 grados». A su vez, especialistas de búsqueda en la montaña de Mendoza recorrieron el sector, también desembarcaron «15 gendarmes especialistas en montaña de Salta, La Rioja y Catamarca. Desde Santiago del Estero, enviaron drones. También participaron soldados del Ejército”.

Sus hijos, Suyai y Matías, y su pareja Liliana aguardan alguna noticia sin perder las esperanzas. “Están angustiados y preocupados porque el tiempo pasa sin novedades. Pero es difícil el trabajo con este clima”, concluyó Parajón.