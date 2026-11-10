Nicole Kidman, Demi Moore y Dakota Johnson: el corte de pelo que marca tendencia en 2026

Las modas son ciclicas y ahora la tendencia que vuelve es el flequillo, pero esta vez con más movimiento y menos estructura. El flequillo Gucci (Gucci Bangs) combina mechones a la altura de las cejas, puntas desfiladas y laterales más largos que enmarcan el rostro.

La tendencia tiene un origen ligado al mundo de la moda. El estilista Dimitris Giannetos creó este look para Demi Moore, quien interpretó a Barbara Gucci en The Tiger, un cortometraje de la firma italiana estrenado en 2025. Desde entonces, el corte empezó a circular entre referentes de la moda y la belleza.

Aunque tiene un nombre asociado a una casa de lujo, el estilo recupera una estética que ya tuvo su momento de popularidad. Tiene algo de los flequillos de los años 60 y 70, con Brigitte Bardot y Jane Birkin como algunas de sus grandes referentes.

La principal diferencia con otros flequillos está en su forma. No tiene el acabado recto y compacto de un flequillo tradicional ni la apertura marcada de un curtain bangs (flequillo cortina). Es más bien una combinación: tiene cuerpo en el centro, mechones irregulares y puntas que se alargan hacia los costados hasta mezclarse con el resto del cabello.

Ese juego de largos es lo que le da movimiento y hace que no quede como un bloque sobre la frente. Además, permite destacar la mirada y acompañar los contornos del rostro.