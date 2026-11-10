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Moda y Belleza

Nicole Kidman, Demi Moore y Dakota Johnson: el corte de pelo que marca tendencia en 2026

Un corte con aire retro, mechones desfilados y mucho movimiento. Ellas son algunas de las famosas que se sumaron a esta tendencia que vuelve a poner al flequillo en primer plano.

Martina Sehmsdorf

Por Martina Sehmsdorf

Nicole Kidman luce sus gucci bangs con estilo.

Nicole Kidman luce sus gucci bangs con estilo.

Las modas son ciclicas y ahora la tendencia que vuelve es el flequillo, pero esta vez con más movimiento y menos estructura. El flequillo Gucci (Gucci Bangs) combina mechones a la altura de las cejas, puntas desfiladas y laterales más largos que enmarcan el rostro.

La tendencia tiene un origen ligado al mundo de la moda. El estilista Dimitris Giannetos creó este look para Demi Moore, quien interpretó a Barbara Gucci en The Tiger, un cortometraje de la firma italiana estrenado en 2025. Desde entonces, el corte empezó a circular entre referentes de la moda y la belleza.

Aunque tiene un nombre asociado a una casa de lujo, el estilo recupera una estética que ya tuvo su momento de popularidad. Tiene algo de los flequillos de los años 60 y 70, con Brigitte Bardot y Jane Birkin como algunas de sus grandes referentes.

La principal diferencia con otros flequillos está en su forma. No tiene el acabado recto y compacto de un flequillo tradicional ni la apertura marcada de un curtain bangs (flequillo cortina). Es más bien una combinación: tiene cuerpo en el centro, mechones irregulares y puntas que se alargan hacia los costados hasta mezclarse con el resto del cabello.

Ese juego de largos es lo que le da movimiento y hace que no quede como un bloque sobre la frente. Además, permite destacar la mirada y acompañar los contornos del rostro.


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Las modas son ciclicas y ahora la tendencia que vuelve es el flequillo, pero esta vez con más movimiento y menos estructura. El flequillo Gucci (Gucci Bangs) combina mechones a la altura de las cejas, puntas desfiladas y laterales más largos que enmarcan el rostro.

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