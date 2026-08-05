Se viralizaron las fotos de Iván de Pineda como modelo en los 90: trabajó para Versace, Gucci y Armani

Mucho antes de convertirse en uno de los conductores más queridos de la televisión argentina, Iván de Pineda brilló en las principales pasarelas del mundo. En las últimas horas, una producción realizada para L’Uomo Vogue en 1996 volvió a circular en redes sociales y sorprendió a miles de usuarios por su imagen de joven supermodelo.

Las fotografías muestran a un Iván de Pineda de apenas 20 años, en plena etapa de ascenso dentro de la industria de la moda internacional. La producción fue realizada por el prestigioso fotógrafo estadounidense Bruce Weber, uno de los nombres más influyentes de la fotografía de moda de las décadas de 1980 y 1990.

Las fotos que se hicieron virales casi 30 años después

Las imágenes pertenecen a una producción de 1996 para la revista italiana L’Uomo Vogue, una de las publicaciones masculinas de moda más prestigiosas del mundo.

Con un estilo clásico en blanco y negro, la sesión mostró a De Pineda en uno de los momentos de mayor proyección de su carrera internacional. La producción fue realizada por Bruce Weber, quien también fotografió campañas para firmas como Calvin Klein, Ralph Lauren y Versace.

Las fotos reaparecieron recientemente en redes sociales y despertaron una ola de comentarios de usuarios que destacaron el cambio —y al mismo tiempo la vigencia— del conductor argentino.

Cómo empezó la carrera de Iván de Pineda

El propio Iván contó en distintas entrevistas que nunca había imaginado dedicarse al modelaje.

Su historia dio un giro cuando todavía cursaba la secundaria. En 1995, mientras estudiaba en Buenos Aires, Bruce Weber llegó al país junto a Gianni y Donatella Versace para realizar un casting de la campaña de Versus, la línea joven de la firma italiana.

Según recordó el conductor, fue un profesor quien lo animó a presentarse. Weber quedó impactado al verlo con su uniforme escolar y lo eligió de inmediato para la campaña, un hecho que cambió por completo su vida.

De Versace a las grandes marcas del mundo

A partir de aquel primer trabajo, Iván de Pineda comenzó una carrera internacional que lo llevó a desfilar y protagonizar campañas para algunas de las casas de moda más importantes del planeta.

Entre ellas figuran Versace, Dolce & Gabbana, Gucci, Armani, Valentino, Jean Paul Gaultier, Kenzo, Moschino, DKNY y Calvin Klein, además de recorrer las principales capitales de la moda como Milán, París, Londres, Nueva York y Tokio.

Su vínculo con Versace fue tan importante que, en 2023, la firma italiana volvió a convocarlo para una nueva campaña junto al modelo neerlandés Mark Vanderloo, casi tres décadas después de aquella primera producción de 1996.

Del modelaje a la televisión

Con el paso de los años, Iván de Pineda fue dejando el mundo de las pasarelas para construir una sólida carrera en la televisión argentina.

Condujo ciclos como Resto del Mundo, Pasapalabra y Escape Perfecto, entre otros, y se consolidó como uno de los conductores más populares del país gracias a su perfil amable, su interés por la cultura general y su facilidad para los idiomas.

Sin embargo, las imágenes recuperadas de los años 90 demostraron que, mucho antes de conquistar la pantalla chica, Iván de Pineda ya era una de las figuras argentinas más cotizadas de la moda internacional.

Con información de Espectáculos la voz, Revista Vogue, La Nación y medios.