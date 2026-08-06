El acusado por el homicidio del taxista de Allen seguirá detenido, pero en su casa por motivos de salud

El hombre imputado por el homicidio de Ricardo Marín, en Allen, cumplirá la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario durante 15 días debido a su estado de salud. La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Julio Martínez Vivot, quien estableció que el acusado tendrá prohibición absoluta de abandonar el domicilio, salvo para recibir atención médica en el hospital.

La resolución se dictó luego de un planteo realizado por los defensores públicos Juan Pablo Chirinos y Manuel Quelín, quienes presentaron documentación médica que acredita que el imputado necesita cuidados especiales porque mantiene alojada en su cuerpo la bala que recibió en un hecho delictivo ocurrido con posterioridad al homicidio por el que fue acusado.

Los fundamentos del pedido

Durante la audiencia, Chirinos explicó que tanto médicos del hospital local como el profesional del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial coincidieron en que el estado del imputado impide su alojamiento en un establecimiento penitenciario o en una dependencia policial.

«Es imposible que sea alojado en un centro penitenciario o en una comisaría. Por ello pedimos esta modalidad», sostuvo el defensor.

Además, solicitó que el hombre permanezca con una tobillera electrónica mientras cumple la medida en un domicilio de Cipolletti, previamente informado y verificado por la defensa.

Una medida excepcional

La fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal adjunta Laura Tronelli acompañaron el planteo y remarcaron que se trata de una decisión excepcional.

«Este pedido significa para el Ministerio Público Fiscal una total excepción y se funda solo en la cuestión de salud», señalaron, aunque recordaron que el imputado también fue víctima de otro hecho delictivo.

Al resolver, el juez dispuso que dentro de 15 días se presente un informe sanitario para evaluar la evolución del acusado y determinar si corresponde mantener o modificar la modalidad de la prisión preventiva.