Churros hechos en casa: dorados y bien crocantes
La receta es la más fácil que vas a encontrar. Solo necesitás una churrera, aunque se pueden hacer con manga y una boquilla con picos. La sugerencia es de @santigiogini.
Churros hechos en casa: dorados y bien crocantes
La receta es la más fácil que vas a encontrar. Solo necesitás una churrera, aunque se pueden hacer con manga y una boquilla con picos. La sugerencia es de @santigiogini.
Lista de Ingredientes
agua: 850 ml
sal: 5 gr
azúcar: ½ cdita.
harina 0000: 500 gr
azúcar para terminar: c/n
chocolate semiamargo: c/n
Preparación
1- Calentar el agua, la sal y el azúcar hasta el primer hervor.
2- Tamizar la harina, poner de una sola vez la harina. Trabajar la masa hasta que se despegue de la olla con cuchara de madera. Pasar a la mesada. Aplastar la masa para quitar todo el aire encerrado.
3- Colocar en la churrera y armar los churros. Cocinar en abundante aceite a 180° C. Retirar, pasarlos por azúcar.
4- Derretir chocolate semiamargo para bañar los churros, si te gusta.
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