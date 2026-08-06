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Yo Como

Churros hechos en casa: dorados y bien crocantes

La receta es la más fácil que vas a encontrar. Solo necesitás una churrera, aunque se pueden hacer con manga y una boquilla con picos. La sugerencia es de @santigiogini.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Churros hechos en casa: dorados y bien crocantes

La receta es la más fácil que vas a encontrar. Solo necesitás una churrera, aunque se pueden hacer con manga y una boquilla con picos. La sugerencia es de @santigiogini.

Redacción

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Lista de Ingredientes

agua: 850 ml

sal: 5 gr

azúcar: ½ cdita.

harina 0000: 500 gr

azúcar para terminar: c/n

chocolate semiamargo: c/n

Preparación

1- Calentar el agua, la sal y el azúcar hasta el primer hervor.

2- Tamizar la harina, poner de una sola vez la harina. Trabajar la masa hasta que se despegue de la olla con cuchara de madera. Pasar a la mesada. Aplastar la masa para quitar todo el aire encerrado.

3- Colocar en la churrera y armar los churros. Cocinar en abundante aceite a 180° C. Retirar, pasarlos por azúcar.

4- Derretir chocolate semiamargo para bañar los churros, si te gusta.


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