Churros hechos en casa: dorados y bien crocantes

Lista de Ingredientes agua: 850 ml sal: 5 gr azúcar: ½ cdita. harina 0000: 500 gr azúcar para terminar: c/n chocolate semiamargo: c/n

Preparación

1- Calentar el agua, la sal y el azúcar hasta el primer hervor.

2- Tamizar la harina, poner de una sola vez la harina. Trabajar la masa hasta que se despegue de la olla con cuchara de madera. Pasar a la mesada. Aplastar la masa para quitar todo el aire encerrado.

3- Colocar en la churrera y armar los churros. Cocinar en abundante aceite a 180° C. Retirar, pasarlos por azúcar.

4- Derretir chocolate semiamargo para bañar los churros, si te gusta.