Por decreto se autorizó el ingreso de tropas de Brasil para ejercicios combinados en el país en aguas del Atlántico Sur

El Gobierno de Javier Milei autorizó que la Marina de Brasil ingrese a la Argentina para realizar un ejercicio militar en aguas del Atlántico Sur. Fue mediante el decreto 717/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

En la norma se detalla que es para la participación en el Ejercicio “FRATERNO XXXIX” a llevarse a cabo en la base Naval Puerto Belgrano y Base Naval Mar del Plata, y las aguas jurisdiccionales de Argentina entre los días 10 y 24 de agosto.

El decreto de Javier Milei que autoriza la salida y entrada de tropas

En los considerandos del decreto, se marca que se eligió hacer las habilitaciones por esa vía porque “la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes” antes del inicio de las operaciones vinculadas con Brasil, Chile y Perú.

Sostiene que «la no participación» en esos ejercicios militares «afectaría al adiestramiento naval en operaciones combinadas con la MARINA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, en particular respecto de actividades de elevada complejidad operacional táctica».

El decreto también autorizó la salida del territorio nacional de medios y personal de fuerzas nacionales para la participación en el ejercicio “VIEKAREN XXVI”, en aguas del Canal Beagle cercanas a Puerto Williams, entre los días 24 y 28 de agosto de 2026.

Además, la participación en los Ejercicios “SIFOREX XIV” y “UNITAS LXVII”, que se hará el 7 y 9 de septiembre y 10 y 24 de septiembre de 2026, respectivamente, en aguas jurisdiccionales de Perú.

A continuación, el decreto completo:

Conflicto diplomático entre Argentina y Brasil

Con Noticias Argentinas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó ayer que las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países de América Latina deben estar guiadas por intereses de Estado y no por las diferencias ideológicas entre sus gobernantes, en medio de las tensiones con el presidente argentino, Javier Milei, que derivaron en el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli.

«Las personas tienen que aprender que la relación entre Estados no es ideológica. Son los intereses de cada Estado», dijo el mandatario brasileño en una entrevista para el canal Meteoro Brasil.

Las declaraciones fueron después de que el Gobierno brasileño retirara a su embajador en Buenos Aires tras nuevos insultos realizados por el mandatario argentino contra Lula da Silva durante un acto en San Pablo, en apoyo al candidato opositor Flávio Bolsonaro.

«Tenemos que saber que, si actuamos en grupo, formamos un bloque más fuerte para negociar con la Unión Europea, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y para discutir los conflictos que debamos discutir», afirmó.