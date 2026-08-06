Avances en el Triangulo del Litio: Lithium Argentina aseguró US$220 millones de financiamiento para Cauchari-Olaroz en Jujuy

En 2025, el proyecto registró un récord de producción al superar las 34 mil toneladas de carbonato producidas. Foto: Lithium Argentina.

Lithium Argentina cerró nuevas facilidades de deuda por 220 millones de dólares destinados al proyecto de litio Cauchari-Olaroz en Jujuy, que opera a través de Minera Exar. De esta manera, la compañía minera refuerza su posición financiera con el objetivo de avanzar con la Fase 2 del proyecto, que prevé aumentar la capacidad de producción a 45.000 toneladas adicionales anuales de carbonato de litio equivalente.

Cauchari-Olaroz es un activo clave dentro del Triángulo del Litio, situado en el noroeste del país y que también abarca parte del territorio de Chile y Bolivia. En 2025 registró un récord de producción con más de 34 mil toneladas de carbonato de litio producidas.

El financiamiento se compone de dos líneas de crédito. La primera, por 50 millones de dólares, fue cerrada en junio de 2026 con un plazo de dos años, para reemplazar las facilidades de crédito a corto plazo existentes. La segunda, por 170 millones de dólares, se realizó en agosto de 2026, con un sindicato de bancos internacionales. Cuenta con un plazo de tres años con un tipo de interés inferior al 5%.

La firma detalló que las facilidades de deuda son no garantizadas, ofrecen flexibilidad para futuras distribuciones desde Cauchari-Olaroz y permiten ampliar la capacidad de endeudamiento, incluida la financiación de proyectos. Los fondos estarán disponibles para su uso hasta el segundo trimestre de 2027.

Asimismo, precisó que las líneas de crédito cuentan con una garantía otorgada por Ganfeng Lithium, mientras que Lithium Argentina proporcionó una contragarantía por el 49% de la deuda pendiente.

En cuanto a los avances de la Fase 2 del proyecto, destacó el impulso que representa la reciente aprobación al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

En ese sentido, recordó que la solicitud de permiso ambiental se presentó en diciembre de 2025, respaldada por la finalización de un modelo de recursos hidrogeológicos de la cuenca. Mientras tanto, los estudios técnicos y de ingeniería continúan, con los resultados de un plan de desarrollo actualizado esperados en los próximos meses.

El CEO de Lithium Argentina, Sam Piggot, declaró: «Estas financiaciones —sin garantía y con precios atractivos— reflejan la confianza en Cauchari-Olaroz, la fortaleza de nuestra asociación con Ganfeng y la fuerte generación de flujo de caja de la Operación».

«Junto con la reciente aprobación en el RIGI, las nuevas Facilidades de Deuda refuerzan nuestro balance y proporcionan la flexibilidad de financiación necesaria para avanzar en nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo. Esperamos compartir más detalles sobre la Fase 2 a medida que completemos el plan de desarrollo actualizado en los próximos meses«, concluyó en un comunicado.