Loren True Design: el diseño gótico que domina la escena alternativa del Alto Valle

Antes de convertirse en una marca reconocida dentro del circuito alternativo del Alto Valle, Loren True nació casi por necesidad. A comienzos de los 2000, cuando Lorena Espinoza, su creadora, comenzaba a cantar lírico en bandas de rock sinfónico, descubrió que la estética que buscaba para el escenario no existía en las tiendas. La solución fue trascendental: hacer su propia ropa.

Loren True Design nació en 2006, pero su historia se remonta a cinco años atrás, cuando Lorena comenzó a coser influenciada por su gusto lírico y rockero. «Necesitaba outfits para el escenario y comencé a incursionar en la corsetería y faldas grandes, muy del estilo gótico victoriano», relata.

Con aguja, hilo y moldería básica empezó a hacer sus primeras prendas. «Empecé sin mucho conocimiento técnico, más que nada autodidacta«, reconoce.

Pensó que era una necesidad individual, pero tiempo después descubrió que era una demanda colectiva. «Iba a recitales de rock y me preguntaban de dónde sacaba mi ropa porque en realidad no se encontraba mucho de este estilo. Ahí me di cuenta que podía ir por el lado comercial», expone.

Para ese entonces los conocimientos básicos no bastaban y decidió formarse. «Al principio cometí miles de errores», admite entre risas, «pero después empecé a adquirir conocimientos técnicos en cursos específicos».

El paso hacia lo comercial llegó en 2006, cuando comenzó a trabajar con clientas de manera personalizada. Poco después, en 2009, abrió su página y empezó a producir sesiones fotográficas y catálogos. Para 2011 ya tenía su primer local físico en Neuquén, donde durante varios años desarrolló colecciones, armó stock y consolidó una clientela que buscaba algo difícil de encontrar en el mercado: diseño alternativo con identidad propia.

Hoy, casi veinte años después, Loren True sigue ofreciendo a su público producción de stock y trabajos a medida. Además, se expandió a otras localidades como General Roca. En su taller y showroom conviven corsets, vestidos y faldas dentro de una estética gótica. También, prendas urbanas como pantalones y remeras, donde predomina en su mayoría el «total black».

La corsetería, sin embargo, sigue siendo la pieza central. “Es una prenda muy compleja y muy al cuerpo, por eso muchas veces se trabaja a medida”, explica. A diferencia de la corsetería más universal que suele verse en tiendas y describe como piezas con pocas varillas y diseños estandarizados, sus diseños buscan una estructura más elaborada, capaz de modelar la silueta sin perder personalidad.

Las telas también ayudan a construir ese universo. Encajes, terciopelos, gasas, muselinas y simil cuero son algunos de los materiales que predominan en sus colecciones. A ellos se suman tachas, hebillas, ojales y cadenas, elementos que refuerzan la impronta rockera de la marca. También se incorporan estampas sublimadas de una artista de Bariloche que aportan un sello distintivo.

Aunque el negro domina la paleta, acompañado por tonos como el violeta o el bordó, la creadora no se limita a los códigos tradicionales del gótico: también experimenta con combinaciones más audaces, como contrastes fluo.

Además de las prendas urbanas Loren True también se mueve en el terreno de la alta costura. Vestidos de quince y de novia forman parte de su trabajo, especialmente para clientas que buscan una estética distinta a la tradicional. “Hay chicas que tienen 15 años y ya vienen con esa impronta rockera o gótica y me buscan bastante”, explica.

Esa conexión con la identidad es uno de los motores del proyecto. Para Lorena el estilo alternativo «no es una moda pasajera», sino una forma de expresión. «Muchas personas buscan su identidad en la adolescencia y muchas veces ese proceso está ligado a la música», expone.

Hoy Loren True se afirma como una marca de diseño alternativo, artesanal y hecho a medida. “Es lo que más disfruto: requiere creatividad y dejar volar la imaginación”, cuenta su creadora. Un cruce donde la estética gótica y el diseño terminan construyendo identidad en cada prenda.