Piel renovada: el secreto del agua termal

Con los primeros rayos de sol y los días al aire libre, la piel pide un respiro. El agua termal se convierte en ese gesto silencioso y poderoso: un rocío que calma, hidrata y devuelve equilibrio al instante, como un susurro de frescura sobre la piel.



“Es un producto sencillo, pero de gran impacto en la salud de la piel. En primavera y verano se vuelve un aliado esencial: refresca, aporta hidratación y confort sin resecar, y su practicidad permite incorporarlo en cualquier momento del día”, explica la dermatóloga Dra. Cristina Pascutto, asesora de Eau Thermale Avène.

Por qué sumar el agua termal a tu rutina

Cuando la piel pide calma y frescura, el agua termal se convierte en un gesto indispensable. Con décadas de respaldo dermatológico, su composición rica en minerales y oligoelementos ayuda a calmar la piel sensible, reducir rojeces y aportar confort inmediato.



Se puede aplicar después de la limpieza facial, para eliminar restos de impurezas y preparar la piel antes del tratamiento o la hidratante. También actúa como un toque de frescura al instante durante los días de calor o después del ejercicio.



Su práctico formato en spray lo convierte en un aliado que siempre podés tener a mano, ya sea en la cartera o en el bolso de playa.

Numerosos estudios han demostrado que el agua termal cuenta con efectos calmantes, antiinflamatorios y antioxidantes.



Por esta razón, se utiliza con frecuencia en pieles propensas a la rosácea, el eccema o la dermatitis atópica, así como un complemento ideal tras procedimientos dermatológicos o después de la exposición al sol.

Cómo aprovecharla al máximo

Refresca al instante: e l spray puede reducir la temperatura cutánea hasta 2 °C en apenas 3 minutos, ideal para los días más calurosos.

l spray puede reducir la temperatura cutánea hasta 2 °C en apenas 3 minutos, ideal para los días más calurosos. Calmante inmediato: tras el sol o la actividad física al aire libre, rociar agua termal ayuda a disminuir el enrojecimiento y sensación de tirantez.

tras el sol o la actividad física al aire libre, rociar agua termal ayuda a disminuir el enrojecimiento y sensación de tirantez. Aliada de pieles sensibles: alivia molestias como picazón o ardor que pueden intensificarse con el calor y la humedad.

alivia molestias como picazón o ardor que pueden intensificarse con el calor y la humedad. Un must diario: úsala después de limpiar el rostro, para fijar el maquillaje o simplemente para refrescarte durante el día.

úsala después de limpiar el rostro, para fijar el maquillaje o simplemente para refrescarte durante el día. Para toda la familia: su fórmula pura y natural la hace apta para grandes y chicos, en rostro y cuerpo.

