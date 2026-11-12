Arruabarrena y su festejo viral en Boca: «Salto menos, estoy más viejo»

Rodolfo Arruabarrena le cambió la cara a Boca desde su retorno al club como entrenador y en la previa de un sprint final cargado de objetivos se hizo de un momento para referirse a un detalle que se volvió viral en redes sociales: su idéntico festejo de gol como jugador y DT.

«Los festejo igual siempre. Lo he visto con esto de Instagram, de reels, todo esto que en esa época no teníamos. Salto menos, ya estoy más viejo, la cadera me cuesta más», bromeó el Vasco al ver las fotos de sus gritos calcados.

La imagen más antigua corresponde al glorioso primer ciclo de Carlos Bianchi en la institución, en el que Arruabarrena se coronó campeón del Apertura ’98, el Clausura ’99 y la Copa Libertadores 2000. La más reciente, a su actual etapa como técnico del Xeneize, en la que el club ya obtuvo un título y puede alcanzar cuatro más.

🗣️#Arruabarrena y su festejo viral de los goles de #Boca, en los medios de @Sudamericana: "Lo he visto. Son emociones. Obvio que uno es hincha del club pero es otro cargo el que tengo, ¿se festejan igual? Sí, pero con más responsabilidad, el festejo de la mano está bien, pero ya salto menos, estoy más viejo, la cadera me cuesta más". https://t.co/Bi28tocqS1 — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) November 11, 2026

«Son emociones. Uno es hincha del club, pero es otro cargo el que tengo. ¿Se festejan igual? Sí, pero con más responsabilidad», marcó una mínima diferencia el técnico en diálogo con las redes sociales de la Copa Sudamericana.

«El festejo de la mano está bien, pero ya salto menos. Antes hacía más diferencia», concluyó entre risas el Vasco.