Diabetes en Roca: harán controles gratuitos de glucosa y talleres abiertos a la comunidad

La Asociación Roquense del Diabético (A.RO.DIA.) organizó tres jornadas de prevención y concientización en Roca, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre. Habrá controles de glucosa, es decir, la medición del nivel de azúcar en sangre (fundamental para detectar esta enfermedad crónica), además de talleres y espacios de información abiertos a toda la comunidad.

La presidenta de la entidad, Norma Ichazo, explicó que el trabajo cotidiano de la asociación permite encontrar siempre a personas que desconocen su situación. «Está más o menos siempre entre un 1 y un 2 por ciento. Son personas que no saben que tienen diabetes, que presumen que algo les está pasando, pero no saben qué, y es diabetes«, señaló.

A ese grupo se suman quienes ya conocen su diagnóstico pero no se controlan. «Por ahí encontramos parámetros de 300, 400, o sea que siempre un 1 o un 2 por ciento«, agregó Ichazo.

Controles de glucosa gratuitos en Roca: cronograma del viernes 13

La primera actividad se desarrollará el viernes 13 de noviembre, de 9.30 a 11.30, en la Cooperativa Obrera de Tucumán 1330. Allí se realizará medición de glucosa, se brindará información y orientación y se repartirá folletería.

Día Mundial de la Diabetes: talleres gratuitos de alimentación y prevención el sábado 14

El sábado 14 las actividades se trasladarán a la sede de A.RO.DIA., en Gelonch y Santa Cruz (sobre el Canal Grande). La jornada comenzará a las 9 con la bienvenida y la recepción, y a las 9.30 se dictará el taller interdisciplinario «Los colores de la diabetes», que se extenderá hasta las 10.30. Luego habrá una pausa hasta las 10.50, y de 10.50 a 11.35 se desarrollará el taller de alimentación «Cómo lograr platos de bajo índice glucémico», una referencia a la velocidad con la que cada alimento eleva el azúcar en sangre. El cierre está previsto para las 12.

El taller interdisciplinario estará a cargo de profesionales de la Sociedad Argentina de Diabetes, Capítulo Comahue. «Son doctoras que vienen de Neuquén y de acá de General Roca», precisó Ichazo.

Sobre los cupos, la presidenta aclaró que la convocatoria es amplia. «Es para toda la comunidad, abierta a toda la comunidad, no requiere inscripción previa«, afirmó.

Cierre de la campaña en Plaza Belgrano: dónde medir el azúcar en sangre el lunes 16

La campaña continuará el lunes 16 con una jornada de detección e información en la Plaza Belgrano. Según indicó Ichazo, la actividad comenzaría a las 9 y se extendería hasta las 11:30 aproximadamente, “siempre y cuando el tiempo nos permita”. Después, explicó, llega el horario del almuerzo, por lo que la franja para tomarse la glucosa se concentra en la mañana.

Prevención de la diabetes en Roca: por qué A.RO.DIA. realiza los controles en espacios públicos

La asociación repite cada año la modalidad de realizar los controles en lugares de mucha circulación. «Siempre lo hacemos así, porque en la Cooperativa Obrera va mucha gente, por lo general está acostumbrada a ir ahí, y hay gente que le gusta la plaza. La plaza es un medio de circulación que va y viene gente a cada rato», sostuvo la presidenta.

Ichazo agregó que la elección de la Cooperativa Obrera también responde a que el lugar «se dedica siempre a tener cosas de alimentación saludables», un eje que se vincula con el taller del sábado.

La campaña de este año lleva como lema «Informarnos también es cuidarnos» y está dirigida a toda la comunidad.