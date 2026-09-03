GeoPark apuesta por Venezuela con su ingreso al bloque Bare y proyecta triplicar su producción hacia 2030

La compañía señaló que el desarrollo del bloque podría contribuir a la reactivación del sector energético en Venezuela. Foto: gentileza.

GeoPark anunció su entrada estratégica a Venezuela a través del bloque Bare, un activo de petróleo pesado ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores acumulaciones de hidrocarburos del mundo. La operación permitirá a la compañía sumar un activo en producción, con infraestructura existente y un importante potencial de crecimiento.

La incorporación de esta área se suma a la base productiva que la compañía posee en Colombia y al desarrollo de Vaca Muerta como uno de sus principales motores de crecimiento en Argentina.

Con esta nueva plataforma de activos, la firma proyecta alcanzar hacia 2030 un nivel de producción cercano a tres veces el actual, con un incremento potencial en su producción a 75–85 kboepd (miles de barriles equivalentes por día). Esto representa aproximadamente 2,7 veces los niveles actuales de producción.

Según informó la empresa, Bare representa una oportunidad de redesarrollo a gran escala, respaldada por una extensa trayectoria operativa, producción existente, infraestructura instalada y un considerable potencial de recobro remanente. En esa línea, consideró que estas características podrían incrementar significativamente su capacidad de creación de valor en el largo plazo.

El plan para el activo contempla mayores inversiones, la aceleración de la producción, la rehabilitación de infraestructura y el crecimiento de las reservas de largo plazo. Además, la compañía señaló que el desarrollo del bloque podría contribuir a la reactivación del sector energético en Venezuela y a los esfuerzos más amplios de reconstrucción económica del país.

Cómo se desarrollará el bloque venezolano

El desarrollo del bloque se llevará adelante mediante un Contrato de Participación Productiva (CPP) con la estatal PDVSA Petróleo S.A. , bajo el marco establecido por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela y su reglamentación recientemente emitida.

De acuerdo con las condiciones previstas, GeoPark actuará como operador y financiará el 100% de las inversiones de capital contempladas en los programas de trabajo aprobados. A cambio, tendrá una participación económica neta del 65%.

El CPP también otorga al operador derechos para comercializar y monetizar directamente los hidrocarburos y acceder a infraestructura considerada crítica para el desarrollo de las operaciones. Asimismo, contempla disposiciones de control operativo, mecanismos de reequilibrio económico y protecciones de compensación orientadas a mitigar posibles interrupciones en la actividad.

La entrada en vigencia del contrato estará sujeta a la obtención de las aprobaciones, autorizaciones y requisitos regulatorios correspondientes, así como al cumplimiento de las condiciones vinculadas con las sanciones aplicables. GeoPark estimó un plazo máximo de hasta 120 días para completar estas instancias.

Grupo Gilinski se convertirá en el accionista controlante de la compañía

El ingreso de GeoPark a Bare fue liderado por el Grupo Gilinski, cuya presencia estratégica en Venezuela resultó clave para asegurar un marco contractual de 25 años mediante un CPP con PDVSA Petróleo S.A.

La transacción se financió mediante acciones de GeoPark, con el objetivo de preservar la solidez financiera y la posición de caja de la compañía. Como resultado de la operación, se espera que el Grupo Gilinski adquiera indirectamente el control de la compañía.

El directorio de la empresa sostuvo que los términos de la operación generarán una creación de valor inmediata y material para sus accionistas. Las acciones serán emitidas al Grupo Gilinski con una prima, mientras que un mecanismo de oferta pública de adquisición brindará una oportunidad de liquidez a los actuales accionistas.

De esta manera, la operación no sólo redefine la estructura accionaria de la empresa, sino que también marca su ingreso al mercado venezolano y amplía su estrategia de crecimiento regional.

En este marco, Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski, expresó: “Creemos en el potencial de Venezuela y en la capacidad de GeoPark para desarrollar Bare de manera responsable. Nos enorgullece acompañar el crecimiento de la compañía en el país”.

Por su parte, Felipe Bayon, CEO de GeoPark, aseguró que “la reactivación del sector energético de Venezuela representa una de las oportunidades industriales más relevantes de Latinoamérica”.