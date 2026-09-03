Rescataron a una familia de pingüinos: estaban atrapados en una red de pesca de la costa argentina

Seis pingüinos regresaron a su hábitat natural en las costas de San Clemente del Tuyú tras haber completado con éxito un proceso de rehabilitación integral en el Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

La liberación de los animales reunió a ejemplares de dos especies distintas que habían sido hallados previamente en situaciones de riesgo a lo largo de la costa bonaerense.

Durante su permanencia en el centro de asistencia, las aves recibieron tratamiento veterinario específico para revertir cuadros de desnutrición y deshidratación. Este abordaje médico integral permitió restaurar su estado físico general y asegurar que estuviesen en condiciones óptimas para subsistir en mar abierto.

Dentro del plumaje de los animales, se encontraron restos de petróleo y desechos que perjudicaban el estado de salud. Con el trabajo humano se logró retirar cualquier resto de contaminación en sus cuerpos.

Cómo se realizó el operativo de regreso al mar

El procedimiento de reinserción se llevó a cabo de manera colectiva debido al comportamiento gregario característico de estas aves marinas. Este espécimen se moviliza mediante manada para encontrar las zonas habitables, de reproducción o de caza.

El equipo especializado debió esperar a que la totalidad de los ejemplares completara sus etapas de recuperación para consolidar un grupo adecuado antes de efectuar el retorno definitivo a su medio natural.

Qué ejemplares de pingüinos fueron rescatados

Entre los animales devueltos al mar se encontraban cuatro ejemplares de pingüino de Magallanes. Estos especímenes ingresaron al centro entre finales de junio y mediados de julio de 2026, luego de haber sido rescatados por pescadores artesanales locales tras quedar atrapados de manera accidental en las redes de pesca de la zona.

Por otra parte, la nómina se completó con dos ejemplares de pingüino saltarín o de penacho amarillo. Estos fueron encontrados en las localidades de Mar de Ajó y Faro Querandí con manchas de petróleo que cubrían menos de la mitad de su cuerpo, por lo que debieron ser sometidos a procedimientos especializados de descontaminación y lavado de plumaje.

En cuanto al estado de conservación de las especies liberadas, el pingüino de Magallanes se encuentra clasificado bajo la categoría de «preocupación menor» según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), mientras que el pingüino de penacho amarillo está catalogado como «vulnerable» a nivel internacional y considerado «en peligro» por las autoridades ambientales de Argentina.

Con información de NA.